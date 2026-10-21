Mitstreiter finden sie fake: Greta Barthel weint bitterlich

Bei Love Island VIP sorgt eine Abstimmung für dicke Tränen: Die Männer sollten wählen, welche zwei Frauen sich in der Show am wenigsten Mühe geben. Fast wäre Greta Barthel (27) auf der Liste gelandet. Mehrere Mitstreiter zweifeln an ihrem Auftreten und an einer Zukunft mit Rafael Neugart (31). Vor allem Marla Slengard und Henna Urrehman hätten sich gewünscht, dass die Wahl auf Greta fällt. Für das Model ein harter Schlag: Sie fühlt sich als Fake abgestempelt. Sie bricht vor Rafael zusammen und schildert ihm unter Tränen, wie sehr sie das Ganze trifft: "Es fühlt sich scheiße an, wenn man die ganze Zeit missverstanden wird." Der YouTuber nimmt ihre Gefühle ernst, versucht sie mit beruhigenden Worten aufzufangen und nimmt sie in den Arm.

Greta verteidigt ihren Einsatz in der Datingshow: "Ich finde es ungerecht. Ich gebe mir richtig viel Mühe, Gespräche mit dir zu suchen, Dinge zu klären, offen zu kommunizieren. Das ist schon Mühe geben." Rafael stimmt ihr zu, räumt im Einzelinterview aber ein: "Heute habe ich gesehen, wie die anderen Jungs über sie denken. Ich weiß, dass die Art von Greta manchmal schwierig rüberkommt für andere." Er erklärt ihr, was bei den Herren negativ auffiel: "Es ging darum, ob es nach 'Love Island VIP' noch mit uns funktionieren könnte oder nicht." Greta weint daraufhin bitterlich: "Es ist immer das Gleiche in meinem Leben. Das ist ein Punkt, der mich triggert." Während Rafael sie tröstet, laufen Marla und Henna lachend an den beiden vorbei und lästern über die Abstimmung. Denn statt Greta landete Marla auf der Liste. Sie wollen wissen, wer Marla gewählt hat und warum.

Eva Benetatou (34) und Celina Köther geben zu, bei der endgültigen Stichwahl für Marla gestimmt zu haben. Sie reagiert verärgert und geht Celina an. Die 23-Jährige bezeichnet das Verhalten von Marla und Henna gegenüber Greta später als kindisch: "Das kann ich verstehen, dass die abgefuckt sind. Aber kommt mir doch nicht wie eine kleine Zicke um die Ecke, wie eine 16-Jährige und mach ein Fass auf, weil ich dich gewählt habe. Ich habe mein Herz entscheiden lassen." Hinter Gretas heftiger Reaktion steckt derweil eine wiederkehrende Sorge. Weil sie viel reist und nur rund 20 Prozent ihrer Zeit in Deutschland verbringt, falle es ihr schwer, jemanden zu finden, der damit zurechtkommt. "Das ist eine Sache, die ich häufig fühle, dass mir keine Chance gegeben wird, weil Menschen sagen, das kann eh nicht funktionieren", erklärt sie im Einzelinterview. Unter Tränen fragt sie: "Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt sagen, ich bleibe für immer Single, weil ich immer reise oder was?" Rafael streichelt ihr den Rücken und hört zu: "Mir war es wichtig, ihr zu zeigen, dass ich ihr sicherer Anker sein kann und ihr die Sorgen und den Druck zu nehmen."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Greta Barthel, "Love Island VIP"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Rafael Neugart und Greta Barthel in "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart in "Love Island VIP"