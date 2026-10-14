"Reicht nicht für Beziehung": Rafi Neugart kritisiert Greta

Rafael "Rafi" Neugart (31) und Greta Barthel (27) werden im Netz als Love Island VIP-Traumpaar gefeiert. Aber in der aktuellen Folge bröckelt das. Zwar suchen die beiden immer wieder die Nähe des anderen, kuscheln ausgiebig und tauschen im Pool zärtliche Küsse aus, doch dem YouTuber kommen plötzlich Zweifel. Auslöser ist Gretas Verhalten bei einem Spiel mit pikanten Aufgaben: Sie ruft den anderen Bewohnern mehrfach provokante Sprüche zu und hat sichtlich ihren Spaß. Rafi fällt ihr wildes Wesen unangenehm auf. Im Einzelinterview zieht er ein ernüchterndes Fazit: "Dass sie sehr laut sein kann, ist eine coole Art, aber ich glaube nicht, dass es zu mir matcht für eine Beziehung."

Doch Rafi versteckt seine Gedanken nicht vor seinem Couple. Er sucht das Gespräch mit Greta. "Du hast nichts Schlimmes gesagt, aber du bist halt aufgefallen. Du hast auch provokante Sprüche reingerufen", erklärt er und ergänzt: "Das kam in der Situation etwas prollomäßig rüber. Für mich war das in der Situation ein bisschen unangenehm." Greta verteidigt ihre offene Art mit den Worten: "Ich bin ein Mensch, ich bin direkt." Böse ist die Influencerin Rafi aber nicht. Sie kann seine Ansicht nachvollziehen. Kurz zuvor hatte Rafi noch die Hoffnung geäußert, dass er sich in der kurzen Zeit in der Villa tatsächlich in Greta verlieben könnte. Er wolle schauen, ob es zwischen ihnen sowohl charakterlich als auch körperlich passt.

Für Rafael ist "Love Island VIP" das erste Reality-TV-Abenteuer. Sein Debüt kommt nicht nur bei den Fans richtig gut an, sondern auch bei Bekanntheiten aus der Realitybubble. Samira Cilingir (29) zeigte sich in ihrer Instagram-Story begeistert und schwärmte: "Können wir bitte über Rafael sprechen? Der ist doch ein richtiger Mann." Besonders sein respektvoller Umgang mit Frauen beeindruckte Samira. Sie betonte: "Der achtet auf die Werte einer Frau, will nichts überstürzen." Als es in der Show bei einem Spiel ums Küssen ging, gefiel ihr, dass Rafael nicht auf Tempo drückte. Auch nach einem Zwischenfall, bei dem Greta verletzt wurde, lobte sie seine Zurückhaltung. "Ich finde, es sollte noch mehr solche Rafaels im TV geben, die Respekt vor Frauen haben", sagte Samira.

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RTLZWEI Rafael Neugart und Greta Barthel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Rafael Neugart und Greta Barthel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart in "Love Island VIP"