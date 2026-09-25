"Love Island VIP"-Greta verrät kuriose Bollywood-Set-Details

Während Greta Barthel derzeit bei Love Island VIP zu sehen ist, dreht sie parallel in Mumbai bereits ihre nächste Rolle in einer Bollywood-Serie. Im Promiflash-Interview verrät sie, dass die Produktion noch läuft und anschließend über eine indische OTT-Plattform veröffentlicht werden soll. "Also, ich drehe aktuell eine Serie in Indien, eine Bollywood-Serie. Die ist gerade noch im Dreh und die wird auf einer indischen OTT-Plattform veröffentlicht. Also schwierig, hier zu schauen. Aber vielleicht poste ich ja mal ein paar kleine Trailer auf Instagram", erklärt Greta im Gespräch. Auf ihrem Account gewährt sie bereits erste Einblicke in ihren Schauspielalltag am indischen Set und nimmt ihre Community mit hinter die Kulissen.

Dabei verrät Greta auch einige Besonderheiten, die sie während der Dreharbeiten erlebt. Eine davon betrifft die Anrede am Set: "Am Set wird man übrigens nur mit seinem Rollennamen angesprochen und ich weiß teilweise monatelang nicht, wie meine Schauspielkollegen wirklich heißen", berichtet sie in einer Instagram-Story. Auch über die Verpflegung während der langen Drehtage plaudert die TV-Bekanntheit. "Am Set gibt es immer ein Catering. Ich sag denen dann, worauf ich Lust habe, und dann bringen sie mir das. Ansonsten kann man aber auch zum Buffet gehen und sich selbst was nehmen. Mach ich auch oft", verrät sie ihren Followern ebenfalls in einer Sequenz.

Bei "Love Island VIP" läuft derweil für Greta nicht alles nach Plan. In der Datingshow bildet sie ein Couple mit Nelson Henry. Eine zwischenzeitliche räumliche Trennung der beiden sieht sie dabei als Vertrauensprobe – doch diese endet für Greta in einer bitteren Enttäuschung. Als sie ein Foto erreicht, das Nelson beim Küssen mit Henna Urrehman zeigt, bricht sie in Tränen aus. Damit bewegt sich die Influencerin aktuell zwischen zwei völlig unterschiedlichen Kamerawelten: auf der einen Seite der Alltag einer Serienproduktion in Mumbai, auf der anderen die emotionalen Höhen und Tiefen einer Reality-Datingshow.

Anzeige Anzeige

Imago Greta Barthel bei der "Love Island VIP"-Premiere in Köln, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / gretabarthel Greta Barthel in Mumbai, Juli 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Greta Barthel und Nelson Henry in "Love Island VIP"

Anzeige