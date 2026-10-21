Nach 40 Jahren Funkstille trifft Bohlen Roland Kaiser

Es war eine Begegnung, mit der kaum jemand gerechnet hatte: Auf der Jubiläumsgala von "Schlagerbooom", die Florian Silbereisen (45) am Samstagabend moderierte, standen sich Dieter Bohlen (72) und Roland Kaiser (74) plötzlich wieder gegenüber. Wie lange das letzte Treffen zurücklag, erzählte der Poptitan später selbst in einem Instagram-Video: "Ich habe den Roland Kaiser seit, glaube ich, 40 Jahren nicht mehr gesehen." Mit einem flüchtigen Händedruck war es offenbar nicht getan. Abseits der Bühne nahmen sich die beiden Zeit, setzten sich zusammen und kramten in gemeinsamen Erinnerungen. "Wir hatten nette Gespräche über die Vergangenheit", sagte Dieter. Man merkte ihm an, wie viel ihm dieses Wiedersehen bedeutete.

Einen Tag nach dem Event, bei dem Dieter auch gemeinsam mit Florian seine Hits zum Besten gab, meldete sich Dieter erneut bei seinen knapp 1,6 Millionen Instagram-Abonnenten und gab dabei Einblicke in die Stunden hinter den Kulissen. Seine Begeisterung war kaum zu überhören: "Es war wirklich mega. Erst mal vielen Dank an das Team von Florian. Es war toll, dabei zu sein." Roland war längst nicht der Einzige, der ihm den Abend versüßte. Auch Howard Carpendale (80) lief ihm über den Weg: "Ich hatte ein nettes Gespräch mit Howard, total lieb. Das war einfach toll." Mit Helene Fischer (42), die in der Show ihr neues Album ankündigte, wechselte er ebenfalls ein paar Worte und ließ sich mit ihr fotografieren. Maite Kelly (46) wiederum, mit der er einst in der DSDS-Jury saß, beeindruckte ihn mit ihrer Wärme: "Maite, die war so überschwänglich lieb. Ich hätte sie gestern wirklich alle umarmen können."

Bei seiner Community kam das Video bestens an. Unter dem Beitrag häuften sich die Glückwünsche, und viele gönnten ihm die schönen Stunden von Herzen. "Ich freue mich für dich, dass du so tolle Momente hattest", hieß es in einem Kommentar. Ein weiterer Nutzer schrieb: "Oh, das freut mich, dass du so schöne Momente hattest." Gleichzeitig machte sich Hoffnung breit, den Juror öfter im Schlagerumfeld zu erleben. Eine Followerin brachte es so auf den Punkt: "Es war eine wunderschöne Sendung. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder mit dabei."

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Dieter Bohlen und Roland Kaiser

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Imago Dieter Bohlen und Florian Silbereisen singen beim Schlagerbooom 2026 in Dortmund

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Imago Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2024 in Köln