Roland Kaisers (74) drei Kinder haben trotz ihres berühmten Vaters ihren jeweils eigenen beruflichen Weg eingeschlagen. Obwohl ihr Vater ein echter Star ist, zeigen sie sich nur selten in der Öffentlichkeit. Tochter Annalena Kaiser, die 1999 geboren wurde, ist in der Musikbranche tätig und arbeitet damit zumindest in einem ähnlichen Umfeld wie der Schlagersänger. Gemeinsam gründeten Vater und Tochter Kaiser & Kaiser Management, wo Annalena als Geschäftsführerin hinter den Kulissen die Fäden zieht. Ihr Bruder Jan, der 1996 zur Welt kam, hat sich dagegen dem Fußball verschrieben. Nach seinem Studium im Bereich Sportmanagement arbeitet er beim Münsteraner Verein 1. FC Gievenbeck als Trainer und Coach. Auch Rolands drittes Kind hält Abstand zum Showgeschäft: Sein Sohn aus der früheren Ehe mit Schauspielerin Anja Schüte (62) arbeitet laut Schlager.de in der Wirtschaft. Über ihn ist ansonsten nur wenig bekannt.

Für ihre heutige Aufgabe bringt Annalena bereits Erfahrung aus Studium und Musikgeschäft mit. Sie studierte Musik- und Medienmanagement und arbeitete danach als Product Managerin bei Sony Music Entertainment Germany. In der Firma, die sie mit ihrem Vater gegründet hat, betreut sie als Geschäftsführerin unter anderem Nachwuchskünstler. Roland beschrieb die Aufgabenteilung in einem Interview mit einem Augenzwinkern: Seine Tochter sei "mehr oder weniger die operative Chefin, ich bin nur still im Hintergrund", erklärte Roland. Jan schlug dagegen keine Laufbahn in der Musikbranche ein. Stattdessen ist er im Sport tätig. Ganz von öffentlichen Terminen fernbleiben die Geschwister dennoch nicht. Jan und Annalena zeigen sich hin und wieder an der Seite des Schlagerstars. Schon in jüngeren Jahren waren Annalena und Jan beispielsweise gemeinsam mit dem Sänger bei der Jubiläumsshow "40 Jahre – 40 Hits" zu sehen.

Wie wichtig ihm seine Familie ist, hat Roland bereits mehrfach in Interviews deutlich gemacht. Im Gespräch mit t-online.de erklärte er, dass Annalena eine ganz besondere Rolle in seinem Leben spiele. Gleichzeitig betonte er dort auch seine enge Verbindung zu Jan. Die beiden stammen aus seiner Ehe mit Silvia Kaiser, mit der der Musiker laut der Quelle seit 30 Jahren verheiratet ist. Während der Sänger häufig auf Tournee war, hielt Silvia demnach die Familie zusammen und wurde zum ruhenden Pol im gemeinsamen Alltag. Auch wenn Annalena und Jan inzwischen längst ihre eigenen Wege gehen, ist das Verhältnis zu ihrem Vater weiterhin eng. Deutlich weniger ist über Rolands Sohn aus der früheren Ehe mit Anja bekannt. Private Einblicke in sein Leben bleiben ebenso selten wie Informationen über seine Tätigkeit in der Wirtschaft.

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Imago Roland Kaiser, Sänger

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Imago Roland Kaiser besucht mit Tochter Annalena und Sohn Jan die Weltpremiere von "50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik"

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