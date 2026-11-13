"Mächtig was los": Enthüllung über Roland Kaisers Badewanne

In Roland Kaisers (74) Badezimmer ging es einst hoch her – zumindest dann, wenn Tina York (72) in der Wanne planschte. Im Interview mit Freizeit Heute berichtet die Sängerin jetzt von einer ganz besonderen Zeit in ihrem Leben. Nachdem sich der Schlagerstar von seiner damaligen Ehefrau Christina getrennt hatte, zog Tina kurzerhand bei ihrem Kumpel ein. Das unbestrittene Kronjuwel dieses gemeinsamen Haushalts: eine gigantische Badewanne aus rosa Marmor. Der Hausherr ließ sich darin einst höchstpersönlich samt Goldkettchen fotografieren. Doch keine falschen Gedanken: Ihre feuchtfröhlichen Stunden verbrachte Tina ganz allein, nur in Begleitung von Musik. "Ich habe es mir immer gut gehen lassen in der Badewanne. Die war beleuchtet von innen. Da war immer mächtig was los", erinnert sie sich.

Wer bei so viel Nähe nun hellhörig wird, den muss Tina enttäuschen. Trotz des geteilten Heims habe es zwischen ihr und Roland nie eine Liaison gegeben. "Nein, nein, Roland war doch mein Trauzeuge", protestiert Tina im Interview. Statt Romantik stand eher gute Hausmannskost im Fokus: Wenn der "Santa Maria"-Interpret unterwegs war, griff er regelmäßig zum Telefon, um seine kulinarischen Extrawünsche durchzugeben. "Tinchen, ich hätte gerne heute Abend Spaghetti Bolognese", gibt Tina die Anrufe ihres Kollegen wieder. Diese Bestellungen stießen aber offenbar nicht überall auf Begeisterung. Seine damalige Noch-Ehefrau hatte Roland nämlich erst kurz zuvor auf eine strenge Diät gesetzt.

Tinas Herz schlug in jenen Jahren ohnehin für einen ganz anderen Musiker: Chris Roberts (†73). Von dem 2017 verstorbenen Charmeur schwärmt Tina bis heute. "Der war immer freundlich, auch zum Publikum. Er war ein sehr intelligenter und lustiger Mann. Der hatte alles, was ein Mann so haben soll", huldigt sie dem unvergessenen Kollegen. Um bei ihrem großen Idol zu landen, setzte sie sogar auf eine inszenierte Ohnmacht. "Einmal bin ich mit Absicht hinter der Bühne zusammengeklappt, damit er mich in die Garderobe trägt", beichtet sie ihr schauspielerisches Meisterstück. Ob Chris die Aktion damals als inszeniert erkannte oder einfach nur höflich war, bleibt ihr Geheimnis.

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Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

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Imago Tina York bei der letzten Vorstellung von "Nutten, Koks und frische Erdbeeren" zugunsten Nestwerk im Schmidt Theater in Hamburg

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