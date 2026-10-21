Nach heftigem Streit: Darum trennt sich Anna Heiser nicht

Dass eine Ehe nicht immer nur aus Sonnenschein und guter Laune besteht, weiß Anna Heiser (36) nur zu gut. Auf Instagram gewährt der Realitystar jetzt einen überraschend offenen Einblick in eine Phase, in der es in ihrer Beziehung zu Gerald Heiser (41) richtig kriselte. Nach einem heftigen Streit habe sie emotional völlig erschöpft im Bett gesessen und dann die Frage gestellt, die vermutlich schon viele Paare im Kopf hatten: "Warum trennen wir uns nicht?" Geralds Antwort kam offenbar ohne großes Zögern: "Weil wir es uns versprochen haben. In guten wie in schlechten Zeiten." Genau dieser Satz steht im Mittelpunkt ihres neuen Reels. Für das Paar sei die bekannte Formel keine bloße Floskel, die man bei der Hochzeit aufsagt. Sie müsse sich vielmehr genau dann bewähren, wenn es ungemütlich werde: bei Streit, Verletzungen und Schicksalsschlägen. Ihren Followern erklärt Anna damit, weshalb sie und Gerald trotz schwerer Phasen weiterhin zusammenbleiben.

In ihrem Beitrag räumt Anna ein, dass das Bleiben alles andere als leichtfällt. Besonders schwer werde es, wenn Enttäuschung, Erschöpfung und Verletzungen auf der Beziehung lasten. Sie und Gerald würden sich dennoch immer wieder bewusst füreinander entscheiden. Das Eheversprechen bedeute für sie nicht, dass eine Partnerschaft frei von schwierigen Zeiten sein müsse. Es bedeute, die Beziehung nicht schon "beim ersten Riss" aufzugeben. Eine wichtige Einordnung liefert die Influencerin gleich mit: Zum Durchhalten um jeden Preis will sie ausdrücklich niemanden auffordern. Es gebe durchaus Beziehungen, in denen eine Trennung notwendig und richtig sei. Untermalt wird die Botschaft von einem stummen Reel mit emotionalen Paaraufnahmen: Anna und Gerald halten Händchen, spazieren gemeinsam über einen Steg und fallen sich in die Arme. Dazwischen blitzen auch Bilder eines überschwemmten Grundstücks und eines stark beschädigten Geländewagens auf.

Die Szenen verbinden liebevolle Momente der beiden mit Erinnerungen an Belastungen, die sie gemeinsam durchgestanden haben. Sonnenuntergänge, körperliche Nähe und lange Umarmungen sind in dem Reel zu sehen. Anna deutet in ihrem Posting außerdem an, dass ihr Eheversprechen bereits mehrfach auf die Probe gestellt wurde. Welche persönlichen Geschichten genau hinter den Aufnahmen und den schweren Phasen stecken, verrät sie in ihrem Buch mit dem passenden Titel "Bleiben". Das ist inzwischen erschienen und in Buchhandlungen erhältlich. Auch dort dreht sich alles um ihre Entscheidung, trotz Krisen an der Ehe mit Gerald festzuhalten.

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, Ehepaar

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Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025