Während andere Kinder abends am liebsten "Paw Patrol" einschalten, verlangt Anna Heisers (36) Sohn nach einer deutlich exklusiveren Abendunterhaltung – nämlich seiner eigenen Familiengeschichte. In einem Reel, das die Realitydarstellerin jetzt auf Instagram veröffentlichte, sitzt der Junge im heimischen Wohnzimmer auf einem Teppich vor dem Fernseher, während auf dem Bildschirm eine Folge von Bauer sucht Frau läuft, in der es um seine eigene Geburt geht. Den Wunsch nach genau dieser Episode hatte der Kleine selbst geäußert, wie Anna verrät. Wo andere Gleichaltrige höchstens verwackelte Handyvideos auf dem Sofa zu Gesicht bekommen, verfolgt ihr Sohn im Clip also ganz konzentriert die professionell geschnittenen TV-Aufnahmen seiner Eltern. Für den Jungen ist die Kuppelshow dabei nicht irgendein Programm: Laut Anna handelt es sich bei "Bauer sucht Frau" nämlich um seine absolute Lieblingssendung.

Trotz der schönen Bilder, die in der Folge zu sehen sind, darf Annas Sohn die Sendung allerdings nur selten anschauen. Die Influencerin hat dafür einen guten Grund: Die Erinnerungen an die Farm machen den Jungen jedes Mal traurig, weshalb sich Anna mit dem Fernsehabend über die eigene Familie bewusst zurückhält. In dem Reel ist zunächst der bekannte Vorspann von "Bauer sucht Frau" zu sehen, bevor ältere Szenen mit Anna und ihrem Mann Gerald Heiser (41) über den Bildschirm flimmern. Eine Einblendung auf dem Fernseher verrät, worum es in der Episode geht: "Gerald & Anna im Babyglück" ist dort zu lesen. In einer Texteinblendung des Videos findet Anna zudem rührende Worte für ihren Nachwuchs und bezeichnet ihren Sohn als das "schönste Ergebnis" von "Bauer sucht Frau", das sich nun selbst die Folge über seine eigene Geburt anschaut.

In ihrem Beitrag erinnert sich Anna auch an die Anfänge ihrer Liebesgeschichte mit Gerald. Vor fast zehn Jahren bewarb sie sich bei "Bauer sucht Frau" für den Landwirt und hegte schon damals einen großen Traum: Sie wünschte sich, dass sich die beiden ineinander verlieben und zusammen eine Familie gründen. Dieser Wunsch ist für Anna wahr geworden – und die Show, durch die sich das Paar einst kennenlernte, dient ihrem Sohn heute eben als ganz besonderes Videoalbum. Doch nicht nur die alten Folgen spielen im Hause Heiser eine Rolle: Anna und ihre Liebsten verfolgen auch die aktuelle Staffel der Kuppelshow und drücken den Kandidatinnen und Kandidaten fest die Daumen, dass auch sie in der Sendung eine neue, echte Liebe finden.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern im April 2024

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