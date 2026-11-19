Für Anna Heiser (36) hört der Spaß auf, wenn der Wecker schon um fünf Uhr morgens zum Sport klingelt. Ihr Ehemann Gerald Heiser (41) würde zu dieser frühen Stunde am liebsten schon trainieren, doch seine Frau hat darauf wenig Lust. Das verriet Anna am frühen Morgen in ihrer Instagram-Story. Die Influencerin teilte ein gemeinsames Spiegelselfie aus dem Schlafzimmer und markierte Gerald darin, damit ihre augenzwinkernde Absage auch beim richtigen Empfänger landete. "Ich liebe dich wirklich, aber meine Liebe reicht nicht aus, um mit dir um 5 Uhr morgens Sport zu machen", schrieb sie zu dem Schnappschuss. So gern Anna Zeit mit ihrem Mann verbringt: Für eine gemeinsame Trainingseinheit ist ihr fünf Uhr zu früh. Seinen Frühsport muss Gerald demnach wohl ohne sie absolvieren.

Auf dem Foto ist Anna passend zur frühen Stunde noch im Schlafanzug zu sehen. Sie trägt eine hellrosa Pyjamajacke, die sie offen gelassen hat, und eine dunkle Brille. Ihre Haare sind locker zusammengebunden. Gerald steht in einem dunkelgrauen Langarmoberteil und einer dunklen Hose hinter ihr. Für das gemeinsame Selfie legt Gerald beide Arme um Anna und zieht sie dicht an sich. Hinter dem Paar ist ein großes Bett zu sehen. Dass die beiden beim Thema Frühsport unterschiedlicher Meinung sind, tut der guten Laune auf dem Bild keinen Abbruch. Anna lächelt fröhlich in den Spiegel, und auch Gerald schaut mit einem leichten Lächeln in die Kamera. Der vertraute Schnappschuss passt damit zu dem Humor, mit dem Anna ihrem Mann die Absage erteilt.

So unterschiedlich die beiden ihren Morgen am liebsten beginnen, so vertraut zeigen sie sich in Annas Story. Gerald würde den Tag gern mit Bewegung starten, während Anna für ein gemeinsames Training um diese Uhrzeit nicht zu haben ist. Dass sie ihren Mann liebt, lässt sie in ihrer Nachricht trotzdem keinen Moment bezweifeln. Kennengelernt haben sich Anna und Gerald vor vielen Jahren in der RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau. Damals eroberte der Landwirt aus Namibia das Herz der gebürtigen Polin. Nach der Sendung gaben sich die beiden das Jawort und bauten sich auf Geralds Farm in Namibia ein gemeinsames Leben auf. Auf Instagram nehmen sie ihre Fans seitdem regelmäßig mit in ihren Familienalltag. Dazu gehören auch solche kleinen Momente, in denen Anna mit einem Spruch zeigt, wie unterschiedlich ihre Vorlieben sein können.

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser auf Reise, 2026

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