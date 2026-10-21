Not-OP: Hardy Krüger jr. stürzt elf Stufen in die Tiefe

Ein nächtlicher Gang in die Küche endete für Hardy Krüger jr. (58) im Krankenhaus. Der Schauspieler war im Dunkeln unterwegs, als er das Gleichgewicht verlor und elf Stufen hinunterstürzte. Dabei zog er sich einen Bruch des Oberschenkelhalses zu. Im exklusiven Gespräch mit Bunte schilderte Hardy, dass er im ersten Moment gar nicht begriffen habe, was ihm gerade widerfahren war. Die körperlichen Folgen waren allerdings extrem: "Vor Schmerzen konnte ich nicht mehr atmen", erinnerte er sich an die Sekunden nach dem Aufprall. Der Unfall ereignete sich in einer alltäglichen Situation und gipfelte in einem medizinischen Notfall. Für den ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer bedeutete der Sturz einen abrupten Einschnitt in seinen Alltag, denn an eine schnelle Rückkehr auf die Beine ist nicht zu denken.

Noch in der Nacht musste Hardy notoperiert werden. Die Ärzte versorgten den gebrochenen Knochen mit einer Metallplatte und einer Schraube, um ihn zu stabilisieren. Doch damit nicht genug: Dem Schauspieler steht nun eine Reha bevor, die rund zwölf Wochen dauern soll. Wann er sein rechtes Bein wieder vollständig belasten kann, ist bislang offen. In dieser Zeit bekommt er Unterstützung von seiner Ehefrau Alice, die ihm während der Genesung zur Seite steht. Gegenüber Bunte schwärmte er von ihrem Eifer: "Ohne ihre Unterstützung wäre das alles noch viel schwerer." Der Weg zurück in den gewohnten Alltag dürfte den Schauspieler also noch einige Monate begleiten – mit Geduld, Therapie und schrittweiser Belastung.

Im Privatleben musste Hardy bereits einen weitaus schwereren Schlag verkraften. Im Juli 2011 starb sein Sohn Paul Luca im Alter von nur acht Monaten am plötzlichen Kindstod. Der Verlust liegt inzwischen rund 15 Jahre zurück, doch die Trauer belastet den Schauspieler bis heute. Immer wieder macht er sich Gedanken darüber, wie sich die Stimme seines Sohnes wohl entwickelt hätte und welche gemeinsamen Momente die beiden erlebt hätten. Auch die Frage, welche Träume und Pläne Paul Luca als Heranwachsender gehabt hätte, beschäftigt ihn. Der Schauspieler, der in den 90er-Jahren mit seiner Hauptrolle als Surfer Sven Westermann in der ARD-Erfolgsserie "Gegen den Wind" einem breiten Publikum bekannt wurde, hat über die Jahre immer wieder offen über den Tod seines Sohnes gesprochen. Damit hat er ein Thema angesprochen, über das viele betroffene Eltern schweigen.

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RTL / Rolf Baumgartner Hardy Krüger jr., GZSZ-Schauspieler

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Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger jr. im Februar 2024

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