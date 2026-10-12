Nach Tod seines Sohnes wurde Hardy Krüger jr. gemieden

Hardy Krüger jr. (58) hat nach dem Tod seines kleinen Sohnes erlebt, wie hilflos viele Menschen auf trauernde Eltern reagieren. Paul Luca war 2011 im Alter von nur acht Monaten am plötzlichen Kindstod gestorben. Hardy und seine damalige Frau mussten den schweren Verlust gemeinsam bewältigen. In der MDR-Talkshow "Riverboat" erinnerte sich der Schauspieler nun an die Reaktionen seines Umfelds. "Die meisten Leute haben einfach die Straßenseite gewechselt", erzählte er laut Focus.de in der Sendung. Böse ist er darüber bis heute nicht. Bei rund 80 Prozent der Menschen habe wohl schlicht Hilflosigkeit hinter dem Rückzug gesteckt, schätzt der Schauspieler. "Wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dann will man sich da weniger konfrontieren, sondern sagt: 'Lass mal lieber in Ruhe'", erklärte Hardy in der Sendung. Hinter dem Rückzug habe seiner Ansicht nach also in vielen Fällen keine Ablehnung, sondern Unsicherheit gesteckt.

Angehörigen und Freunden von Eltern, die ein Kind verloren haben, gibt Hardy deshalb einen schlichten Rat: "Einfach nur da sein." Betroffene bräuchten einen Menschen, an den sie sich anlehnen, an dem sie sich festhalten und an den sie sich klammern können, betonte er bei "Riverboat". Entscheidend sei, den Betroffenen das Gefühl zu geben, mit ihrem Schicksal nicht allein zu sein. Wie wenig Trauernde anfangs überhaupt bewältigen können, machte der Schauspieler ebenfalls deutlich. "Und das ist eigentlich schon mehr, als du wirklich auch brauchst in dem Moment, weil du selber mit der ganzen Situation völlig überfordert bist und wirklich auch eine lange Zeit brauchst, um eigentlich wieder einigermaßen lebensfähig zu sein", schilderte er laut Focus.de. Zur Einordnung: Laut kindergesundheit-info.de starben in Deutschland im Jahr 2024 insgesamt 75 Kinder am plötzlichen Kindstod. Die Zahl der Fälle geht zurück, doch jeder einzelne Verlust bleibt ein schwerer Schicksalsschlag für die Familien.

Nach dem Tod seines Sohnes beschäftigte Hardy lange die Frage nach dem Warum. Zunächst habe er den Verlust nicht annehmen können. Stattdessen stürzte er sich in die Arbeit und gönnte sich kaum Ruhe. "Da habe ich mich fast einfach wirklich kaputt gemacht, einfach mit zu viel Arbeit, wenig Schlaf", berichtete Hardy bei "Riverboat". Diese Strategie sei damals für ihn die einzige Möglichkeit gewesen, "irgendwie noch auf meinen Beinen stehen zu bleiben". Erst später suchte sich der Schauspieler Unterstützung und lernte nach und nach, mit dem Verlust zu leben. Inzwischen engagiert sich Hardy gemeinsam mit einer Organisation für verwaiste Eltern. Den Grund dafür nannte er in der Talkshow ganz konkret: "Weil ich vermisst habe, in der Situation mit jemandem reden zu können, der eigentlich weiß, wie das ist, ein Kind zu verlieren."

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IMAGO / BREUEL-BILD Hardy Krüger Jr. im Mai 2025

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RTL / Rolf Baumgartner Hardy Krüger jr., GZSZ-Schauspieler

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RTL / Rolf Baumgartner Hardy Krüger jr., GZSZ-Schauspieler