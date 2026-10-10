Hardy Krüger jr. sucht die Asche seines verstorbenen Vaters

Wo ruht Hardy Krüger (†93)? Diese Frage lässt Sohn Hardy Krüger jr. (58) nicht mehr los. Wie er der Neuen Post verriet, steigt er bald ins Flugzeug Richtung USA: “Ich reise nach Amerika, um meinen Vater zu finden.” Begleitet wird der Schauspieler bei dieser Spurensuche von seiner Ehefrau. Gemeinsam wollen sie klären, wo die Urne des Weltstars geblieben ist, der im Januar 2022 in Palm Springs starb. Hardy jr. sagt, ihm fehle seither jede Gewissheit über den Verbleib der Asche. Auf Anfragen habe weder die Verwandtschaft des Vaters noch dessen Witwe Anita Park reagiert. Dabei hatte Anita nach dem Tod angekündigt, sich nach einer Trauerphase bei der Familie zu melden – erreichbar sei sie für ihn bislang nicht.

Den Anfang macht die letzte bekannte Adresse seines Vaters. Dort will Hardy jr. mit früheren Nachbarn reden, Bekannte in Los Angeles einspannen und persönlich bei US-Behörden vorstellig werden. Die Lage beschreibt er als festgefahren. Weil aus dem Umfeld der Familie nichts komme, sehe er kaum eine andere Möglichkeit, erklärt er der Neuen Post: "Von der Familie meines Vaters beziehungsweise von seiner Frau bekommen wir keine Informationen. Sie ist verschwunden, niemand erreicht sie." Das Ehepaar nimmt die Sache deshalb nun selbst in die Hand. "Wenn wir mit Nachbarn sprechen, erfahren wir bestimmt mehr. Ich habe gute Kontakte in Los Angeles", so der Schauspieler. Auch zu den genauen Umständen des Todes tappt er bis heute im Dunkeln. Im "RTL-Dschungelcamp" sagte er dazu nur: "Ich weiß nur, dass Rettungsdienst und Feuerwehr da waren."

Schon zu Lebzeiten war das Band zwischen Vater und Sohn brüchig. Seit 2016 gab es keinen persönlichen Kontakt mehr zwischen den beiden. Der Abendzeitung erzählte Hardy jr. 2020, dass seine Nachrichten zu Weihnachten, Ostern, Geburtstagen und anderen besonderen Anlässen unbeantwortet blieben. Trotz der jahrelangen Funkstille hat ihn das Thema nicht losgelassen: Im April 2026 postete er auf Instagram ein altes gemeinsames Foto zum Geburtstag des Vaters – ein Zeichen, dass ihn der Verlust auch vier Jahre nach dem Tod bewegt. Der Filmstar starb am 19. Januar 2022 im Alter von 93 Jahren in Kalifornien.

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Imago Schauspieler Hardy Krüger mit seinem Sohn Hardy Krüger Junior bei einer Ordensverleihung in Berlin

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Getty Images Hardy Krüger mit seiner Ehefrau Anita, September 2015

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Imago Hardy Krüger Jr. und Alice Krüger vor dem Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026 am Flughafen Frankfurt