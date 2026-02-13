Das spezielle Liebesgeheimnis von Hardy Krüger jr. & Alice

Hardy Krüger jr. (57) und seine Ehefrau Alice haben das Geheimnis ihrer ungewöhnlichen Beziehungspraxis verraten, das zeigt, wie eng und vertrauensvoll die Verbindung der beiden ist. Vor seinem Einzug ins Dschungelcamp erklärten die beiden, dass ihre Smartphones komplett miteinander synchronisiert sind. Jede Nachricht, jeder Anruf und jede Aktivität auf dem Handy des Schauspielers ist auf dem von Alice sichtbar – und umgekehrt. Diese Offenheit ist für das Paar kein Zeichen von Misstrauen, sondern von Vertrauen, wie sie betonen.

In einem gemeinsamen Interview mit RTL erzählte Alice, wie diese Praxis zustande kam. Hardy erklärte ihr zu Beginn ihrer Beziehung, dass er ungern ans Telefon geht, woraufhin sie vorschlug, die Handys zu synchronisieren. Für Alice, die in ihrem Beruf als PR-Beraterin ständig erreichbar sein muss, war das eine sinnvolle Lösung – und für Hardy eine praktische Entlastung. Beide sind sich einig, dass es bei dieser Entscheidung nie um Eifersucht oder Kontrolle ging, sondern um gegenseitige Unterstützung. Während Hardy im Dschungelcamp auf sein Handy verzichten musste, blieb er indirekt dennoch erreichbar, da Alice weiterhin über alle Kontaktaufnahmen Bescheid wusste.

Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist und gemeinsam eine große Patchwork-Familie mit sieben Kindern führt, lebt nach der Devise: Vertrauen ist die Grundlage jeder Beziehung. Alice erzählte, dass sie sich in ihrer Beziehung so gut kennen, dass es schlichtweg keine Geheimnisse mehr gibt. Die beiden haben in ihrer gemeinsamen Zeit viele Höhen und Tiefen überstanden und wirken nun als Team stärker denn je – ein perfektes Beispiel für eine Partnerschaft, die auf Offenheit und Zuverlässigkeit basiert.

Imago Hardy Krüger jr. bei der Abreise der Dschungelcamp-Kandidaten am Flughafen Frankfurt am Main, 16.01.2026

Getty Images Hardy Krüger jr. und Alice Krüger, 18. September 2025

RTL Hardy Krüger jr. nach seinem Dschungelcamp-Exit