Tyler Cameron und Tate Madden erwarten ihr erstes Kind

Süße Baby-News bei Tyler Cameron (33) und Tate Madden: Der Realitystar und seine Verlobte erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – ein Mädchen. Die freudige Nachricht verkündete das Paar am Dienstagabend während der "Dedication Night" von Dancing with the Stars. Für die emotionale Enthüllung stand Tate gemeinsam mit dem Realitystar und dessen Profitanzpartnerin Sharna Burgess (41) auf dem Parkett. Gemeinsam präsentierten sie zu Ed Sheerans (35) Song "Supermarket Flowers" eine gefühlvolle Contemporary-Kür, die allen Müttern gewidmet war. Während des Auftritts war eine emotionale Botschaft des werdenden Vaters an seine 2020 verstorbene Mutter Andrea Cameron zu hören. "Du hättest die Frau geliebt, die ich heiraten werde. All das, was dich besonders gemacht hat, habe ich in ihr gefunden. Sie wird die unglaublichste Mama sein, genau wie du. Und wir werden ein Baby bekommen", erklärte Tyler in der von E! News verbreiteten Aufnahme aus der Show.

In der Choreografie verkörperte Sharna den Geist von Tylers Mutter – Tate wurde als werdende Mama selbst Teil des bewegenden Auftritts. Bei aller Vorfreude auf seine Tochter wurde auch deutlich, wie sehr der 33-Jährige Andrea bei diesem Meilenstein vermisst. "Ich kann nicht glauben, dass ich Vater werde. Ich wünschte, du wärst hier. Ich hoffe, dass ich dich stolz mache. Ich liebe dich und ich vermisse dich", sagte Tyler laut E! News bei "Dancing with the Stars". Schon vor der Liveshow hatte der frühere The Bachelorette-Kandidat betont, dass die Kür nicht nur Andrea, sondern allen geliebten und vermissten Müttern gelten solle. Andrea starb 2020 plötzlich an einem Hirnaneurysma. In einem Instagram-Video der Tanzshow sprach Tyler offen über seine anhaltende Trauer: "Es war eines der schwersten Dinge, die ich je durchgemacht habe. Man hört nie auf, das durchzumachen. Man trauert selbst heute noch, fast sieben Jahre später."

Kennengelernt hatten sich Tyler und Tate 2022 als Kollegen bei den Dreharbeiten zu seiner Renovierungssendung "Going Home with Tyler Cameron". Zwei Jahre später entwickelte sich aus ihrer Verbindung eine Liebesbeziehung. Im Oktober 2024 machte der frühere "The Bachelorette"-Kandidat das Glück auf Instagram öffentlich: Zu einem gemeinsamen Tanzvideo schrieb er damals: "Ich habe ein süßes Mädchen zum Tanzen gefunden ... und dann hat sie versucht, mich k. o. zu schlagen ..." Rund zwei Jahre nach dem Liebes-Outing folgte der nächste große Schritt. Am 15. August 2026 stellte Tyler seiner Partnerin bei einem romantischen Moment am Strand die Frage aller Fragen. Bilder des Heiratsantrags veröffentlichten die beiden anschließend in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag und kommentierten: "Besser spät als nie, sagt man." Seit Sommer 2026 sind Tyler und Tate damit verlobt.

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Instagram / tada_itstate Tyler Cameron und Tate Madden, September 2024

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Getty Images Tyler Cameron bei den People's Choice Awards, 2019

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Instagram / tada_itstate Tyler Cameron und Tate Madden, 2024