Tyler Cameron (33) und seine Verlobte Tate Madden erwarten noch ihr erstes gemeinsames Kind – doch Baby Nummer zwei ist bereits fest eingeplant. Im exklusiven Interview mit Us Weekly, das im Rahmen ihrer Kooperation mit der Marke Blue Buffalo stattfand, verriet Tate jetzt, wann der nächste Nachwuchs kommen soll: am besten direkt nach der Hochzeit. "Wir sagen immer: Wenn wir heiraten, machen wir direkt danach in den Flitterwochen noch eins", erklärte die 33-Jährige. Bei der weiteren Familienplanung liegen die werdenden Eltern demnach auf einer Wellenlänge. Auch Tyler hätte nach eigener Aussage nichts gegen ein zweites Baby. Er scherzte, dass die aktuelle Schwangerschaft für ihn bislang "großartig" verlaufe. Schließlich bestehe seine Aufgabe vor allem darin, Tate zu unterstützen. Zunächst können sich die beiden aber auf die Geburt ihrer Tochter freuen, bevor Hochzeit, Flitterwochen und die erhoffte zweite Schwangerschaft anstehen.

Die Hochzeitsplanung hatten Tyler und Tate zunächst auf Eis gelegt. Der Grund: Tyler nahm an der Tanzshow Dancing with the Stars teil, und die Schwangerschaft sollte zunächst geheim bleiben. Sobald das Zuhause besser auf die Ankunft ihrer Tochter vorbereitet ist, wollen sich die beiden langsam mit der Organisation ihrer Feier beschäftigen. Tate träumt von einer Trauung an einem besonderen Reiseziel. Tyler scherzte, dass man mit einem schwer erreichbaren Ort gleich die Gästeliste verkleinern könne. Der TV-Star stellt sich eine Gesellschaft mit rund 60 Personen vor. Seine Verlobte stimmt zu, sie möchte die Zahl auf jeden Fall unter 100 halten. Sie begründete das so: In einer kleineren Runde könnten sie mit allen Gästen sprechen und ihr Fest genießen. Einen ganzen Abend lang lediglich von Gast zu Gast zu gehen und jeden nur kurz zu begrüßen, möchte sie dagegen vermeiden.

Ihre Verlobung hatten Tyler und Tate im August bekannt gegeben. Zwei Monate später folgten die nächsten großen Neuigkeiten. Bei der "Dedication Night" von "Dancing with the Stars" verrieten sie vor Livepublikum, dass sie eine Tochter erwarten. Bei Tylers emotionaler Contemporary-Kür mit Profitanzpartnerin Sharna Burgess (41) wurde zugleich an seine 2020 verstorbene Mutter Andrea Cameron erinnert. Gegenüber Us Weekly schwärmte der werdende Vater, dass er sich während der Schwangerschaft jeden Tag mehr in Tate verliebe. Schon zu Beginn ihrer Beziehung habe er gewusst, dass sie einmal eine großartige Mutter werde. Tate wiederum hat beobachtet, dass Tyler durch die Schwangerschaft emotionaler und verletzlicher geworden sei. Er kümmere sich besonders liebevoll um sie und erkundige sich immer danach, was sie oder das Baby gerade benötigen. Tyler freut sich darauf, Vater einer Tochter zu werden. Er hofft, dass sie später auch die Liebe zwischen ihren Eltern spürt.

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Getty Images Tyler Cameron, Juli 2021

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Instagram / tada_itstate Tyler Cameron und Tate Madden, 2024

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