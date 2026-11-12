Tyler Cameron vom Verlust seines Vaters bis heute geprägt

Der finanzielle Absturz seiner Familie beschäftigt Tyler Cameron (33) bis heute. Sein Vater verlor damals sein gesamtes Vermögen, weshalb die Familie auch ihr geliebtes Haus am Wasser aufgeben musste. Wie der Realitystar nun im Netflix-Podcast "Couldn't Agree Less with Allison & Isaac" erzählte, prägte ihn dieses Erlebnis nachhaltig. Gerade jetzt holen ihn diese Erinnerungen wieder ein, denn Tyler erwartet mit seiner Verlobten Tate Madden sein erstes Kind, eine Tochter. Die Sorge, eines Tages selbst in Geldnot zu geraten und seinem Nachwuchs keine Sicherheit bieten zu können, habe ihn lange begleitet. "Ich habe immer mit der Angst gelebt, dass mir und meinen Kindern dasselbe passieren könnte", gestand er in dem Podcast. Erst nach einer ganzen Weile sei ihm klar geworden, dass er und Tate finanziell gut aufgestellt sind und sich keine Sorgen machen müssen. Dennoch wirkt der Verlust des damaligen Elternhauses offenbar bis in seine bevorstehende Rolle als Vater nach.

Vor dem Einschnitt habe die Familie ein komfortables Leben geführt, erinnerte sich Tyler. Das Haus am Wasser sei damals etwa eine Million Euro wert gewesen und werde heute für 10,7 Millionen Euro angeboten. Nach der Pleite habe sein Vater das Anwesen jedoch für nur 537.000 Euro verkauft. "Mein Vater verlor alles, und wir verloren das Haus", erinnerte sich Tyler im Podcast. Anschließend sei die Familie in ihr früheres, rund 111 Quadratmeter großes Zuhause in derselben Straße zurückgezogen. Dort gab es drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Für Tyler fühlte sich dieser Schritt wie eine Rückkehr an den Ausgangspunkt an. Die Geldsorgen setzten auch der Ehe seiner Eltern schwer zu und führten kurz darauf zu einem tiefen Bruch. Während sein Vater getrunken habe, kümmerte sich seine Mutter zunächst um die Kinder. Statt sich gegenseitig zu stützen, seien beide allein durch die Krise gegangen. "Ich habe einfach gesehen, was Geld in unserer Familie kaputtgemacht hat", fasste Tyler gegenüber "Couldn't Agree Less with Allison & Isaac" zusammen.

Tate zeigt ihrem Verlobten, dass finanzielle Schwierigkeiten eine starke Beziehung nicht zwangsläufig zerstören müssen. Tyler betonte im Gespräch, dass sie bei Problemen bewusst aufeinander zugehen würden. Deshalb blicke er voller Hoffnung auf ihre gemeinsame Zukunft. Die Schwangerschaft hatten Tyler und Tate vor drei Wochen bei Dancing with the Stars öffentlich gemacht. Während der "Dedication Night" tanzten sie gemeinsam mit Profitänzerin Sharna Burgess (41) eine gefühlvolle Contemporary-Kür und enthüllten dabei, dass sie eine Tochter bekommen. Der Auftritt war auch Tylers 2020 verstorbener Mutter Andrea Cameron gewidmet und erinnerte an ihren prägenden Platz in seinem Leben. Mit Blick auf die bevorstehende Vaterschaft hätten sich die Prioritäten des Realitystars verschoben. Für seine Tochter da zu sein und ihr Verlässlichkeit zu geben, soll für ihn künftig an erster Stelle stehen.

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Imago Tyler Cameron verlässt die Probe für "Dancing With The Stars"

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Getty Images Tyler Cameron im April 2024

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