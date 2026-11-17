Die Feiertage stehen bei Tate Madden und Tyler Cameron (33) ganz im Zeichen der Familie. Noch bevor ihre Tochter auf der Welt ist, beschäftigt sich Tate allerdings schon mit der Frage, welche Art von Mutter sie sein wird. Im exklusiven Gespräch mit Us Weekly verriet die Verlobte des Realitystars, dass sie schon bei ihren drei Hunden Bill, Harley und Daisy besonders aufmerksam ist. "Er nennt mich bei meinen Hunden immer eine Helikoptermutter. Deshalb habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, denn so sehr ich ihm dabei auch widerspreche, bin ich es irgendwie doch", räumte sie ein und ergänzte: "Ich bin einfach überfürsorglich und bemerke jede Kleinigkeit, die mit ihnen nicht stimmt." Bei ihrer Tochter möchte sie deshalb lernen, "eine gute Balance" zu finden, "um nicht zu überfürsorglich zu sein". Tyler blickt dem Thema entspannter entgegen. Er glaubt, dass sie die fürsorgliche und aufmerksame Art seiner Verlobten als Eltern durchaus zu schätzen wissen werden. Vor der Geburt steht allerdings noch Thanksgiving an. Das Paar wird in diesem Jahr Familie und Freunde zu sich einladen. Auch die drei Hunde gehören selbstverständlich dazu: Für sie gibt es eigene Näpfe, die farblich und stilistisch auf das Geschirr ihrer Besitzer abgestimmt sind.

Dass die Feiertage für das Paar eine so große Rolle spielen, ist vor allem Tate zu verdanken. Tyler bezeichnete sich früher selbst als regelrechten Feiertagsmuffel, doch seine Verlobte konnte ihn inzwischen für die festliche Jahreszeit begeistern. Mittlerweile stehen bei den beiden Weihnachtsbaum und Lichterdekoration schon am 1. November. Einen Teil des Weihnachtsschmucks holt Tate sogar bereits Anfang Oktober hervor. Auch für das Weihnachtsfest im nächsten Jahr, das sie erstmals mit ihrer Tochter verbringen werden, haben die werdenden Eltern schon Vorstellungen. Tyler freut sich darauf, seine Kleine mit Geschenken zu überhäufen. Tate plant hingegen einige Späße mit einem Weihnachtswichtel und möchte eine Familientradition fortsetzen: Alle sollen passende Weihnachtspyjamas tragen. Gleichzeitig beschäftigen sich die beiden bereits damit, wie sie ihr Baby später vorsichtig mit den Hunden vertraut machen können. Tate vermutet, dass die ausgeglichene Harley besonders beschützend auf den Nachwuchs reagieren wird. Bei der jüngeren Daisy ist sie dagegen etwas skeptischer. Sie könnte aus Neugier versuchen, dem Baby einen Stups auf den Kopf zu geben. Die Einrichtung des Kinderzimmers muss angesichts der zahlreichen Feiertagsvorbereitungen zunächst noch warten. Eine "wunderschöne" Vorstellung davon haben Tyler und Tate allerdings bereits.

Im Oktober verkündeten Tyler und Tate, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, erfuhren sie sogar live im Fernsehen. Während Tylers Teilnahme an Dancing with the Stars wurde das Geheimnis im Rahmen der "Dedication Night" gelüftet: Das Paar bekommt eine Tochter. Tate begleitete ihren Verlobten dabei auf dem Parkett, ebenso wie Profitänzerin Sharna Burgess (41). Der Contemporary-Tanz zu Ed Sheerans (35) "Supermarket Flowers" war den Müttern gewidmet und hatte für Tyler einen besonders emotionalen Hintergrund. Seine eigene Mutter Andrea Cameron war 2020 verstorben. In Tate sieht er einige der Eigenschaften wieder, die er bereits an seiner Mutter so geschätzt hatte. Ihre Verlobung hatten die beiden im August öffentlich gemacht. Auch die Hochzeitsplanung wollen sie demnächst wieder aufnehmen. Tate kann sich eine Feier im Ausland mit weniger als 100 Gästen gut vorstellen.

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Getty Images Tyler Cameron bei den People's Choice Awards, 2019

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Instagram / tada_itstate Tyler Cameron und Tate Madden, September 2024

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