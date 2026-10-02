"Lovebombing": Anne Wünsche verrät Details zum Liebes-Aus

Anne Wünsche (35) hat einen Schlussstrich gezogen: Die Verbindung zu dem Mann, den sie in den vergangenen Wochen intensiv kennengelernt hatte, ist beendet. Noch vor Kurzem hatte die Social-Media-Bekanntheit von ihrem Date und dem vielversprechenden Kennenlernen geschwärmt. Gegenüber Promiflash spricht der Social-Media-Star nun erstmals genauer über die Gründe für das Liebes-Aus. Dabei hält sie zwei Möglichkeiten für denkbar – und eine davon hat einen Namen, der in den sozialen Medien häufig diskutiert wird: Lovebombing. Ebenso könne es sein, dass ihr Date zwar viel versprochen, seinen Worten aber nicht die entsprechenden Taten habe folgen lassen. Anfangs hatte die dreifache Mutter noch von dem Mann und ihrem vielversprechenden Kennenlernen geschwärmt. Inzwischen blickt sie deutlich ernüchterter auf die Romanze zurück. Trotz der Enttäuschung stellt Anne klar, dass sie selbst die Konsequenzen gezogen und die Verbindung zu ihrem eigenen Wohl beendet hat. "Na ja, ich schätze, ich bin entweder auf Lovebombing reingefallen oder er ist ein Mann vieler Worte und wenig Taten. Im Endeffekt habe ich mich für mich entschieden und das ist gut so", fasst sie im Promiflash-Interview zusammen.

Während so manche Trennung für reichlich Gesprächsstoff im Familienalltag sorgt, blieb es bei Anne zu Hause erstaunlich ruhig. Der Mann war während der gesamten Kennenlernphase nur ein einziges Mal mit dem Nachwuchs zusammengetroffen. Da ihre Kinder danach nicht mehr nach ihm fragten, möchte die Reality-TV-Bekanntheit die beendete Romanze auch nicht von sich aus zum Thema machen. "Gar nicht, weil sie ihn bisher nur einmal gesehen haben und sie fragten nicht nach ihm. Also werde ich das Gespräch auch nicht aufmachen", erklärt Anne gegenüber Promiflash auf die Frage, wie ihre Kinder auf das Ende des Kontakts reagiert hätten. Ein ausführliches Gespräch über ihre Entscheidung hält die Mutter demnach derzeit nicht für notwendig. Solange von den Kleinen keine Nachfragen kommen, sieht Anne also keinen Anlass, das Thema von sich aus auf den Tisch zu bringen. Anne belässt es deshalb dabei, erst einmal nicht weiter mit ihnen darüber zu sprechen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Anne öffentlich gemacht, dass sie wieder datet, und das Kennenlernen klang zunächst durchaus vielversprechend. Eine feste Beziehung entwickelte sich daraus jedoch nicht. Anne erklärte bereits nach dem Ende der Romanze, dass einige Dinge für sie nicht gepasst hätten. Deshalb habe sie sich bewusst wieder für ihr Leben als Single entschieden. Die Identität ihres Dates schützte sie dabei konsequent: Den Namen des Mannes hielt sie während der ganzen Zeit aus der Öffentlichkeit heraus – Details zu seiner Person gab es von ihr nicht. Mit ihrer aktuellen Erklärung liefert Anne nun weitere persönliche Hintergründe zu ihrem Entschluss. Ausschlaggebend war für sie offenbar vor allem das mögliche Missverhältnis zwischen großen Worten und tatsächlichem Verhalten.

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, September 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Juli 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Oktober 2025