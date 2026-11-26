Anne Wünsche (35) hat einen Weg gefunden, selbst aus den zahlreichen Hasskommentaren unter ihren Social-Media-Beiträgen Kapital zu schlagen. Gegenüber RTL erklärt der Realitystar, dass Teilnehmer kurze Szenen aus ihren Livestreams schneiden und als eigene Clips in sozialen Netzwerken verbreiten dürfen. Rund 70 Prozent der Reaktionen auf ihre Inhalte seien Hate oder Kritik. Bei Beiträgen mit mehr als 1.000 Kommentaren könnten somit bis zu 700 negative Nachrichten pro Beitrag zusammenkommen. Weil sie stark polarisiere, sammelten die Ausschnitte häufig in kurzer Zeit viele Klicks und neue Abonnenten. Die sogenannten Clipper könnten diese Reichweite anschließend etwa über Affiliatemarketing zu Geld machen. Doch auch Anne selbst profitiert von dem Wirbel um ihre Person: "Ein Hate-Video bringt mir hundertprozentig Aufmerksamkeit."

Damit sich der Einsatz für die Clipper so richtig lohnt, legt die Influencerin noch etwas obendrauf. Ab 50.000 Aufrufen überweist sie derzeit zehn Euro, bei 200.000 Views sind es bereits 90 Euro. Wer mit einem Ausschnitt die Marke von einer Million Klicks knackt, erhält außerdem eine Auszeichnung. Die bislang höchste Summe, die an eine einzelne Person ging, soll bei 1.800 Euro gelegen haben. Für die dreifache Mutter sind die Clips zugleich ein Weg, noch mehr Menschen zu ihren weiteren Einnahmequellen zu führen. Dazu zählen Onlinekurse, Erotikplattformen und Affiliatelinks. "Social Media ist quasi mein Funnel. Ich habe gelernt, auf dieser Hate-Welle zu reiten und daraus Geld zu machen, statt zu heulen", erklärte sie gegenüber RTL. An ihre langjährigen Kritiker richtet die Influencerin deshalb eine unmissverständliche Botschaft: "Danke für all den Hass der letzten Jahre. Er hat mir nicht nur Millionen aufs Konto gebracht, sondern mich auch stärker gemacht. Bitte nicht aufhören."

Anne Wünsche steht bereits seit 2011 in der Öffentlichkeit und wurde unter anderem durch "Berlin - Tag & Nacht" bekannt. Vor allem auf Instagram nehme sie heftige Anfeindungen wahr, während die Reaktionen auf TikTok deutlich weniger negativ ausfielen. Die Kommentare richten sich laut Anne gegen ihr Aussehen, ihre Kleidung und ihr Datingleben. Besonders häufig würden aber ihre Arbeit auf Erotikplattformen und ihre Rolle als Mutter angegriffen. Manche Nutzer legten nach ihrer Einschätzung sogar Fake-Accounts an, um sie regelmäßig zu attackieren. Ihre heutige Gelassenheit sei das Ergebnis eines langen Prozesses: "Früher hat es mich sehr beschäftigt, und oft liefen die Tränen." Bis die Kommentare nicht mehr geschmerzt hätten, habe sie viele Zusammenbrüche durchlebt. Besonders belastend sei die Zeit gewesen, als Oliver Pocher (48) sie in seiner damaligen "Bildschirmkontrolle" aufgriff. Anne wirft dem Comedian vor, seinerzeit Unwahrheiten über sie verbreitet zu haben.

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, September 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, OnlyFans-Star

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