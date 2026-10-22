"Heated Rivalry"-Star Hudson Williams ist vom Ruhm erschöpft

Mit der Serie Heated Rivalry ist Hudson Williams (25) über Nacht zu einem gefeierten Namen geworden – doch der Schauspieler zieht inzwischen eine erstaunlich nüchterne Bilanz. Im Gespräch mit The Watchlist sprach er offen über die Kehrseiten seines plötzlichen Ruhms. Zwar schätze er die neuen Möglichkeiten, die sich ihm dadurch eröffnet haben, der nicht abreißende Trubel um seine Person werde für ihn aber zunehmend ermüdend. "Ich bin müde und habe es satt", scherzte er zunächst, um direkt anzuschließen: "Nein, bin ich nicht. Ich bin sehr dankbar, aber es kann eintönig und permanent sein, und es kann anstrengend werden." Wie groß die Begeisterung für die Geschichte der beiden unglücklich verliebten Eishockeyspieler aus "Heated Rivalry" ist, bekommt der Darsteller täglich zu spüren. Der Hype habe mittlerweile "jeden Teil der Welt erreicht", erklärte er im Gespräch. Sein Alltag habe sich dadurch spürbar verändert – allerdings nicht nur zum Negativen.

So könne er nun deutlich mehr Drehbücher lesen und mit neuen Regisseuren zusammenarbeiten. Anlass für das Interview war sein neues Projekt: In dem übernatürlichen Thriller "Yaga" steht Hudson gemeinsam mit Noah Reid, Clark Backo und Carrie-Anne Moss (59) vor der Kamera. Dass er mit "Yaga" ausgerechnet in einem Mysteryformat zu sehen ist, war dabei keine bewusste Abgrenzung vom romantischen Serienhelden. Ausschlaggebend seien vielmehr das starke Drehbuch, das kanadische Team und die ambitionierte Umsetzung gewesen. In der Serie übernimmt Hudson gleich zwei Rollen: den verschwundenen Fischerei-Erben Henry Park und dessen unbeholfenen Mitbewohner Logan. Zur Vorbereitung studierte er Doppelrollen von Nicolas Cage (62) in "Adaptation" und Ewan McGregor (55) in "Fargo".

Der enorme Wirbel um den Schauspieler hatte sich mit seiner Rolle als Eishockeyprofi Shane Hollander entwickelt. Vor allem in den sozialen Netzwerken verbreiteten Fans massenhaft Szenen aus der queeren Serie und produzierten selbstgebastelte Edits. Auch Ausschnitte aus Interviews und Promo-Auftritten wurden zahlreich geklickt und weitergeteilt. Die intensive Chemie zwischen Hudson und seinem Co-Star Connor Storrie (26) vor der Kamera sorgte zusätzlich für Aufmerksamkeit und Freude bei den Fans. Hudsons aktuelle Aussagen machen deutlich, wie allgegenwärtig dieser Fanrummel für ihn inzwischen geworden ist. Trotz der Belastung betonte er im Interview aber ausdrücklich, wie dankbar er für die Chancen ist, die sich daraus ergeben haben.

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Getty Images Hudson Williams bei der Gold House Lunar New Year Gold Celebration im Chinese Tuxedo in New York City

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Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto

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Imago Hudson Williams beim Eintreffen im Armani Hotel während der Milan Fashion Week Menswear Fall/Winter 2026/2027