Diese Szene sorgt für jede Menge Gesprächsstoff! In der Mystery-Krimiserie "Yaga", die derzeit bei HBO Max läuft, ist Hudson Williams (25) gleich in einer Doppelrolle zu sehen. Er verkörpert die beiden Freunde Logan Casey und Henry Park, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen. In der Folge "Die mit dem Teufel tanzt" kommt es dadurch zu einem besonders freizügigen Moment. In einer Rückblende bittet Henry seinen Doppelgänger Logan, ihm und seiner Freundin Pam beim Sex zuzusehen. Pam wird von Frankie Ezra gespielt. Schließlich verführt Henry Logan zu einem Kuss und fordert ihn anschließend auf, mit Pam zu schlafen, während er selbst zusieht. Damit übernimmt Hudson gleich zwei der drei Rollen in dieser Szene. Dass der Schauspieler scheinbar sich selbst küsst, sorgte bei vielen Zuschauern in den sozialen Medien für Staunen. Wie die Aufnahmen tatsächlich entstanden, erklärte Hudson nun gegenüber eTalk: Möglich machten es ein Körperdouble und digitale Tricks.

"Ich küsste ein Double namens Chris. Wir mussten die Kussszene ohne mich, mit dem Double drehen", berichtete der Darsteller. Damit war die Herausforderung allerdings noch nicht gemeistert. Für weitere Aufnahmen musste Hudson die Bewegungen allein nachstellen und so tun, als würde er jemanden küssen, obwohl ihm niemand gegenüberstand. "Da gab es viel von diesem [Kussgeräusche] – buchstäblich einfach in die Luft. Es war schrecklich", erinnerte er sich lachend. Auch in einem viral gegangenen Clip nahm er die ungewöhnliche Situation laut news.com.au mit Humor: "Es gibt eine Szene mit drei Personen; zwei davon bin ich. Der Narzisst in mir sagt also: 'Ja, sieh es dir an.' Schenk mir selbst etwas Liebe. Sieh es dir an. Steck mir meine eigene Zunge in den Hals." Auch auf X ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. "Dass 'Hudson Williams küsst Hudson Williams' ein Satz ist, den wir tatsächlich sagen können. Was für eine Zeit, um am Leben zu sein", schrieb ein Fan. Ein anderer fragte: "Kann mir jemand Schlaues sagen, wie sie das gedreht haben?"

In der achtteiligen Serie untersucht ein Ermittler den Mord an Logan und versucht zugleich, das Verschwinden von dessen wohlhabendem Mitbewohner und bestem Freund Henry aufzuklären. Da sich die beiden Männer auffällig ähnlich sehen, übernimmt Hudson beide Rollen. Die Handlung verbindet den Kriminalfall mit übernatürlichem Folk-Horror und erzählt die slawische Legende der Waldhexe Baba Yaga auf neue Weise. Neben Hudson und Frankie steht auch Matrix-Star Carrie-Anne Moss (59) vor der Kamera. Ihre Weltpremiere feierte die Produktion im September beim Toronto International Film Festival und erhielt dort positive Reaktionen. Auch beim Publikum kommt "Yaga" gut an: Auf Rotten Tomatoes erreicht die Serie derzeit 91 Prozent beim Popcornmeter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hudson Williams bei der Gold House Lunar New Year Gold Celebration im Chinese Tuxedo in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Carrie-Anne Moss bei der Premiere von "Yaga" beim Toronto International Film Festival, September 2026

Anzeige Anzeige