Warum wird Schauspieler Hudson Williams gerade so gehypt?

Hudson Williams (25) erlebt derzeit einen wahren Hype: Spätestens seit der Erfolgsserie "Heated Rivalry", in der er den Eishockey-Profi Shane Hollander spielt, ist der Schauspieler in den sozialen Netzwerken allgegenwärtig. Auf TikTok, Threads und X überschlagen sich die Fans mit Clips, Edits und Kommentaren zu seinen Szenen – vor allem, wenn er gemeinsam mit Co-Star Connor Storrie (26) zu sehen ist. Die intensive Chemie der beiden vor der Kamera lässt die Fangemeinde regelrecht ausrasten und Clips aus Interviews oder Promo-Auftritten gehen im Minutentakt viral. Vor allem das heftige Shipping des Duos sorgt dafür, dass Hudson momentan zu den meistdiskutierten Newcomern im Netz gehört.

Doch genau dieser Enthusiasmus schlägt inzwischen auch in eine Debatte um, wie weit Fanliebe gehen darf. Auf Threads beschwerte sich Hudson vor Kurzem genervt über sogenannte RPF-Stories – also romantische Fantasien und Fanfictions über echte Personen. Er schrieb öffentlich, dass dieses "RPFing" aufhören müsse und machte damit deutlich, dass für ihn eine Grenze überschritten ist. Auslöser waren Songtexte und kleine Gesten, die einige User als angebliche Codes für echte Gefühle zwischen ihm und Connor deuteten. Viele Nutzer stellten sich daraufhin klar hinter den Seriendarsteller und forderten in Kommentaren mehr Respekt für seine Privatsphäre und seine klar formulierten Grenzen. Trotzdem halten sich in Teilen des Fandoms weiter Spekulationen über eine mögliche Romanze der Co-Stars – angeheizt durch ihre enge Freundschaft und die spürbare Dynamik bei gemeinsamen Auftritten.

Parallel zu dem Serien- und Social-Media-Buzz wächst auch Hudsons Ruf als Fashion-Liebling. Bei der Met Gala 2026 sorgte der Schauspieler mit einem auffälligen Designer-Look und markantem Make-up für Aufsehen und wurde in Modeblogs und auf Fanseiten ausführlich gefeiert, weil er klassische Männlichkeitsbilder aufbricht. Privat zeigt er sich jedoch ganz anders als seine eher ernste Serienfigur: Bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles hatte er sich bereits an der Seite seiner Freundin Katelyn Larson auf dem roten Teppich präsentiert und gab damit einen seltenen Einblick in sein Liebesleben. Für viele Bewunderer ist genau diese Mischung aus cooler Serienrolle, nahbarem Auftreten mit seiner Partnerin und mutigem Style eines der spannendsten Dinge an dem jungen Schauspieler – und ein weiterer Grund, warum der Hype um Hudson so schnell nicht abreißt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hudson Williams bei der Gold House Lunar New Year Gold Celebration im Chinese Tuxedo in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Hudson Williams und Connor Storrie bei der Premiere von "Heated Rivalry"

Anzeige Anzeige

Imago Hudson Williams und seine Freundin Katelyn Larson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

Wie findet ihr das heftige Shipping rund um Hudson und Connor? Unterhaltsam – solange es klar bei der Serien-Fantasie bleibt. Grenzüberschreitend – echte Personen sind tabu. Ergebnis anzeigen