Jenelle Evans' Sorgerechtsstreit um Sohn Jace eingestellt

Der langjährige Sorgerechtsstreit um Jenelle Evans' (34) ältesten Sohn Jace Evans (17) ist überraschend beendet. Das Verfahren zwischen dem Realitystar, ihrer Mutter Barbara Evans und Jaces Vater Andrew Lewis wurde am Montag freiwillig eingestellt. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die The Ashley's Reality Roundup vorliegen. Damit wurde auch der für den 9. November geplante Gerichtstermin abgesagt. Der 17-jährige Jace lebt derzeit wieder bei seiner Großmutter Barbara – eine Situation, die Jenelle Anfang Oktober in einem TikTok-Livestream bestätigt hatte. Warum die Beteiligten das Verfahren nun nicht weiterführen, geht aus den Unterlagen offenbar nicht hervor. Auch eine Stellungnahme der aus "Teen Mom 2" bekannten Dreifachmutter zur Einstellung des Falls lag zunächst nicht vor. Der juristische Konflikt endet damit vorerst ohne den zuvor angesetzten weiteren Termin.

In demselben Livestream hatte Jenelle auch erklärt, warum das Zusammenleben mit Jace in ihrem eigenen Haushalt nicht funktioniert habe. Jace sei bei Barbara ähnlich wie ein Einzelkind aufgewachsen und habe seine Mutter hauptsächlich am Wochenende besucht. Nach der Übertragung des Sorgerechts sei er plötzlich Teil einer Familie mit seinen beiden jüngeren Halbgeschwistern Kaiser und Ensley gewesen. Trotz mehrerer Versuche von Jenelle und Barbara sei diese neue Dynamik gescheitert. Weitere Details wollte der Realitystar nicht öffentlich machen. Über Jaces Zustand sagte sie: "Seine psychische Gesundheit hat ihn einfach überwältigt." Im Sommer hatte der Teenager eine Einrichtung verlassen, in der er an sich und seinem emotionalen Wohlbefinden arbeiten konnte. "Meine Mutter und ich haben uns gemeinsam über seine Wohnsituation und die Umstände verständigt", betonte Jenelle damals.

Noch Anfang August hatte Jenelle den 17. Geburtstag ihres ältesten Sohnes mit einer persönlichen Bilderreihe auf Instagram gefeiert. Dafür teilte sie mehrere gemeinsame Aufnahmen aus verschiedenen Lebensjahren und brachte zum Ausdruck, wie stolz sie auf Jace sei und wie sehr sie ihn liebe. Jace stammt aus der Beziehung mit Andrew Lewis – die schwierige Partnerschaft der damaligen Teenagerin und die Geburt ihres Sohnes wurden 2010 in der MTV-Sendung "16 and Pregnant" begleitet. Später wurde die Reality-TV-Bekanntheit vor allem durch "Teen Mom 2" einem größeren Publikum bekannt. Neben Jace hat Jenelle zwei weitere Kinder aus späteren Beziehungen. Der zwölfjährige Kaiser stammt aus ihrer Beziehung mit Nathan Griffith, Vater der neunjährigen Ensley ist ihr Ex-Mann David Eason. Beide jüngeren Kinder waren Teil des Haushalts, an dessen neue Familiendynamik sich Jace nach dem Wechsel von Barbara zu Jenelle gewöhnen sollte.

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihrem Sohn Jace

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara und Jenelle Evans bei den MTV VMAs, 2015

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jace und Jenelle Evans im August 2024