Zum 17. Geburtstag rührt Jenelle Evans mit diesem Jace-Post

Zum 17. Geburtstag ihres ältesten Sohnes Jace hat Realitystar Jenelle Evans (34) auf Instagram rührende Worte gefunden. Die Bekanntheit aus der US-Sendung Teen Mom teilte Anfang August eine Reihe von gemeinsamen Fotos aus den vergangenen Jahren und begleitete diese mit einer herzlichen Botschaft: "ICH HABE EINEN 17-JÄHRIGEN! Teenager zu sein kann schwer sein, aber du scheinst gut damit umzugehen." Weiter schrieb sie über ihren Sohn: "Du bist so klug, neugierig auf das Leben und gutaussehend. Ich hoffe, dass der heutige Tag alles ist, was du dir gewünscht hast und noch mehr! Ich liebe dich."

Der Geburtstagspost kommt nach einer sehr turbulenten Zeit für die Familie. Jenelles Mutter Barbara Evans hatte Anfang des Jahres einen Notfall-Sorgerechtsantrag für Jace gestellt, der jedoch abgelehnt wurde. Laut einem Bericht von TMZ war der Jugendliche nach einem Vorfall Ende Februar, bei dem er angeblich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen eine Waffe auf Barbara gerichtet haben soll, in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Im Podcast "La Femme Talk" meldete sich Jenelle dann zu Wort und erklärte: "Ihr wisst ja, dass ich mich online sehr zurückgehalten habe, aber hinter den Kulissen habe ich tatsächlich die nötige Hilfe für meinen Sohn organisiert, und er befindet sich an einem sicheren Ort, wo ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird."

Vor zwei Wochen hatte Jenelle dazu schon ein emotionales Update geliefert und über Jaces Heilungsprozess berichtet. Jace kam im Jahr 2009 zur Welt, als Jenelle selbst noch ein Teenager war. Ihre Geschichte als junge Mutter wurde zunächst in der MTV-Sendung "16 and Pregnant" begleitet, bevor sie Teil von "Teen Mom 2" wurde. Neben Jace hat sie noch zwei weitere Kinder: Sohn Kaiser, den sie 2014 mit Ex-Freund Nathan Griffith bekam, sowie Tochter Ensley, die 2017 mit ihrem früheren Partner David Eason zur Welt kam.

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Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihrem Sohn Jace

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Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihrem Sohn Jace

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Instagram / j_evans1219 Jace, der Sohn von Jenelle Evans