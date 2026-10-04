"Escort": Jenelle Evans stichelt gegen Davids neue Freundin

Zwischen Jenelle Evans (34) und David Eason herrscht nach dem erneuten Liebes-Aus offenbar dicke Luft. Kaum hatte David seine neue Beziehung mit Madi B. öffentlich gemacht, meldete sich die Reality-TV-Bekanntheit mit deutlichen Worten zu Wort. Gegenüber Us Weekly erklärte sie zwar, dass sie froh darüber sei, dass ihr Ex weitergezogen ist – gleichzeitig stellte sie aber infrage, ob Madi überhaupt die gemeinsame Tochter Ensley kennenlernen dürfe. Sie sei nach eigenen Angaben vor der neuen Partnerin ihres Ex gewarnt worden und behauptet, Madi habe früher als Escort gearbeitet. Deshalb halte sie die Content-Creatorin für keinen passenden Umgang für ihr Kind. Ein Nachweis für diese angebliche Vergangenheit wird allerdings nicht genannt – es handelt sich um Jenelles Darstellung. Und auch David bekommt sein Fett weg: Seit er Florida verlassen habe und allein nach North Carolina zurückgekehrt sei, habe er sich nicht nach seiner Tochter erkundigt.

Madi selbst wählt den deutlich ruhigeren Weg. Statt sich auf einen öffentlichen Schlagabtausch einzulassen, deutete sie gegenüber Us Weekly lediglich an, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise selbst über ihre Vergangenheit sprechen werde. Viel wichtiger ist ihr offenbar die Gegenwart: Sie besuche derzeit eine Schule und arbeite – darauf sei sie stolz. Zu ihrem Umgang mit der Situation erklärte sie, sie werde mit "Anmut, Entschlossenheit und Glauben" durchs Leben gehen. Jenelle hingegen legte nur kurz nach Davids ersten gemeinsamen Beiträgen mit Madi auf Instagram nach und kündigte einen weiteren Schritt an. Sie wolle sowohl von David als auch von ihrem Ex Nathan Griffith Kindesunterhalt einfordern. Schon länger behauptet die dreifache Mutter, für keines ihrer Kinder finanzielle Unterstützung zu bekommen. Mit David hat sie Tochter Ensley, mit Nathan Sohn Kaiser – der Vater ihres Sohnes Jace ist Andrew Lewis.

Erst vor Kurzem hatten David und Madi ihre Romanze öffentlich gemacht. Zunächst teilte er ein gemeinsames Foto von einem Boot in Wilmington im US-Bundesstaat North Carolina und bezeichnete die beiden dabei noch als Freunde. Nur zwei Tage später folgte die Auflösung: Madi veröffentlichte in ihrer Instagram-Story ein Video, in dem sie David auf den Mund küsst. Kurz darauf bestätigte auch er das Liebesglück mit einer weiteren gemeinsamen Aufnahme. Nach Davids Darstellung kennen die beiden sich bereits seit einigen Jahren und hatten sich schon früher wahrgenommen. Erst jetzt habe der Zeitpunkt für eine Romanze gepasst. Zuvor hatten Jenelle Evans und David ihrer eigenen Beziehung noch einmal eine Chance gegeben. Dadurch kam es im Januar laut Us Weekly auch wieder zu Kontakt zwischen David und Ensley. Vater und Tochter sollen sich davor mehr als ein Jahr lang nicht gesehen haben. Inzwischen gehen Jenelle und David allerdings erneut getrennte Wege.

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Getty Images Jenelle Evans 2019 in New York

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Instagram / easondavid88 David Eason mit seiner neuen Freundin Madi B.

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ActionPress Jenelle Evans und David Eason, August 2017