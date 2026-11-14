"Teen Mom"-Star Jenelle erwirkt erneut Schutz vor ihrem Ex

Neue juristische Wendung bei Jenelle Evans (34): Der aus Teen Mom bekannte Realitystar hat erneut gerichtlichen Schutz vor ihrem Ex-Mann erwirkt. Wie The Sun jetzt berichtet, gab ein Gericht dem Antrag der US-Amerikanerin statt und erließ eine neue Schutzanordnung. Mit dem aktuellen Beschluss steht Jenelle damit wieder unter dem Schutz einer rechtlichen Verfügung gegenüber ihrem früheren Ehemann. Wer die US-Amerikanerin vor Gericht vertreten hat, verrät der Bericht allerdings nicht. Auch ob neben den beiden noch weitere Personen an dem Verfahren beteiligt waren, bleibt offen. Für Fans der Realityshow ist es jedenfalls nicht das erste Mal, dass das Privatleben ihres TV-Lieblings im Gerichtssaal landet. Diesmal hatte Jenelle mit ihrem Anliegen Erfolg.

Viele Fragen rund um die neue Verfügung bleiben bislang unbeantwortet. Zu den konkreten Bedingungen der Schutzanordnung machte The Sun keine Angaben. Auch wie lange die Verfügung gelten soll, geht aus dem Bericht nicht hervor. Unklar ist außerdem, welche Gründe Jenelle dazu bewogen haben, den aktuellen Antrag zu stellen. Wo genau und wann das Gericht seine Entscheidung getroffen hat, wurde in dem Artikel ebenfalls nicht genannt. Fest steht laut der britischen Zeitung lediglich eines: Das Gericht gab dem Antrag der Mutter statt, und die neue Schutzanordnung wurde erlassen. Ob sich Jenelle oder ihr früherer Partner selbst noch zu der Entscheidung äußern werden, bleibt abzuwarten. Bislang ist von beiden Seiten kein Statement zu dem neuen Beschluss bekannt.

Jenelle wurde durch ihre Auftritte im "Teen Mom"-Kosmos einem breiten Publikum bekannt. In der Reality-TV-Reihe wurde ihr Leben über längere Zeit von Kameras begleitet – und Jenelle gehörte dabei zu den bekanntesten Gesichtern. Darüber hinaus hat sich die US-Amerikanerin auch abseits des Fernsehens einen Namen gemacht und sich als Social-Media-Star etabliert. Auf ihren Social-Media-Kanälen gewährt sie ihren Followern immer wieder Einblicke in ihr Leben. Privat ist Jenelle Mutter von drei Kindern. Die nun erlassene Verfügung richtet sich gegen einen ihrer früheren Ehepartner. Nähere Informationen zur gemeinsamen Vergangenheit der beiden oder zur aktuellen persönlichen Situation des Realitystars liefert der Bericht von The Sun jedoch nicht.

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Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, Reality-TV-Darstellerin

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Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn, Mai 2026

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