Kristin Cavallari wegen angeblicher Raserei gestoppt

Kristin Cavallari (39) hat offenbar Ärger mit der Polizei bekommen. Wie TMZ berichtet, wurde der Realitystar kürzlich im US-Bundesstaat Tennessee wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Die 39-Jährige war mit ihrem schwarzen Porsche 911 auf einer Autobahn unterwegs, als ein Beamter auf sie aufmerksam wurde. Laut dem Strafzettel, der dem Portal vorliegt, soll Kristin mit rund 88 Meilen pro Stunde unterwegs gewesen sein, obwohl an der betreffenden Stelle lediglich 70 Meilen pro Stunde erlaubt waren. Damit soll die dreifache Mutter etwa 140 statt der zulässigen 110 Kilometer pro Stunde gefahren sein. Der Polizist habe beobachtet, wie sie auf der linken Fahrspur gerade ein anderes Fahrzeug überholte, bevor er sie stoppte und ihr einen Strafzettel ausstellte. Bei der anschließenden Kontrolle erklärte Kristin dem Beamten, dass sie auf dem Weg zu ihrem Geschäft gewesen sei.

Mit ihrer Modemarke Uncommon James betreibt Kristin tatsächlich ein eigenes Geschäft in Tennessee. Ob die Unternehmerin bei der Verkehrskontrolle genau dorthin unterwegs war, lässt sich dem Bericht von TMZ allerdings nicht entnehmen. Auch über den weiteren Verlauf des Vorfalls ist bislang wenig bekannt, denn das Portal nennt weder zusätzliche Einzelheiten zur Kontrolle noch mögliche Konsequenzen, die über den ausgestellten Strafzettel hinausgehen. Bekannt wurde Kristin ursprünglich durch die Realityshow "Laguna Beach", mit der sie sich schon in jungen Jahren einen Namen im US-Fernsehen machte. Mittlerweile hat sich die 39-Jährige jedoch auch abseits der Kameras ein berufliches Standbein aufgebaut. Neben ihren regelmäßigen TV-Auftritten ist sie als Designerin tätig und führt mit Uncommon James ihr eigenes Unternehmen, das unter anderem Schmuck und Modeaccessoires anbietet.

Tennessee ist für Kristin allerdings weit mehr als nur der Standort ihres Unternehmens. Die 39-Jährige lebt bereits seit über einem Jahrzehnt in dem US-Bundesstaat, wohin sie einst gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Jay Cutler (43) zog. Während der ehemalige Footballprofi auf dem Spielfeld Karriere machte, baute sich Kristin ihre eigene berufliche Zukunft auf. Auch privat begann für das Paar damals ein neuer Lebensabschnitt: Aus ihrer Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hervor. Mittlerweile gehen Kristin und Jay zwar getrennte Wege, bleiben durch ihren Nachwuchs aber weiterhin miteinander verbunden. Ihren Lebensmittelpunkt hat die Realitystar auch nach der Scheidung nicht verlegt. Stattdessen ist sie Tennessee treu geblieben und lebt dort weiterhin mit ihren Kindern.

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Getty Images Kristin Cavallari beim EWG x Uncommon Beauty Event im Kimpton Aertson Hotel in Nashville

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Getty Images Stephen Colletti, Kristin Cavalleri und Talan Torriero, April 2006

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Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler im Oktober 2019