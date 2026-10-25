Kristin Cavallari bricht wegen der Kinder mit ihrem Vater

Kristin Cavallari (39) hat den Kontakt zu ihrem Vater Dennis Cavallari vollständig abgebrochen – und zwar wegen ihrer drei Kinder. In ihrem Podcast "Let's Be Honest with Kristin Cavallari" sprach die Reality-TV-Bekanntheit nun offen über den schweren Familienkonflikt, ohne jedoch zu verraten, was genau vorgefallen ist. "Ich habe meinen Vater aus meinem Leben gestrichen, weil er eine große Grenze überschritten hat – eine große Grenze – und es betraf meine Kinder. So etwas darf man einfach nicht tun, versteht ihr?", stellte sie klar. Ihre Entscheidung habe ihren Vater offenbar sehr verärgert. Seit dem Bruch habe er keinerlei Initiative gezeigt, um sich seiner Tochter wieder anzunähern. "Er hat kein einziges Mal versucht, wieder in mein Leben zu kommen, was meiner Meinung nach ziemlich viel aussagt", erklärte die Unternehmerin in ihrem Podcast. Damit bleibt das Verhältnis zwischen Vater und Tochter bis heute zerrüttet.

Kristin bezeichnete Dennis' Umgang mit ihren Kindern als schlimm. Der nicht näher erläuterte Vorfall habe Tochter Saylor sowie die Söhne Jaxon und Camden stark belastet und könne sie womöglich ihr ganzes Leben lang begleiten. Innerhalb der Familie sei das Thema aber schon sehr oft besprochen und gemeinsam aufgearbeitet worden. Wut gegen Dennis hegen sie und ihre Kinder trotzdem nicht. An ihrer Entscheidung, selbst keinen Kontakt zu Dennis zu haben, hält die TV-Bekanntheit zwar fest, ihren Kindern möchte sie diese Haltung jedoch nicht aufzwingen. Im Gegenteil: Dennis schreibt seinen Enkelkindern hin und wieder Nachrichten, was Kristin ganz bewusst nicht verhindert. "Wenn sie eine Beziehung zu ihm haben wollen, dann wünsche ich mir das für meine Kinder. Das ist ihre Entscheidung", stellte sie in ihrem Podcast klar. Kristins Kinder stammen aus ihrer Ehe mit dem früheren NFL-Star Jay Cutler (43).

Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter war auch finanziell belastet. Nach eigenen Angaben lieh Kristin ihrem Vater in ihren frühen Zwanzigern mehrere Hunderttausend Dollar. Mit einer Rückzahlung rechnet sie inzwischen nicht mehr. Dass sie den Kontakt zu Dennis beendet hat, machte die Designerin bereits 2023 öffentlich. Was sich zwischen ihm und seinen Enkelkindern konkret ereignete, hält sie allerdings bis heute privat. Auch das Ende ihrer Ehe mit Jay brachte die Designerin später mit dem schwierigen Verhältnis zu ihrem Vater in Verbindung. Im Podcast "Dumb Blonde" schilderte sie, in ihrer Ehe unbewusst ein familiäres Muster wiederholt zu haben. Nach der Scheidung habe sie sich deshalb intensiv mit ihren persönlichen Problemen auseinandergesetzt und ihre Erfahrungen aufgearbeitet.

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Getty Images Kristin Cavallari beim EWG x Uncommon Beauty Event im Kimpton Aertson Hotel in Nashville

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Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihrem Sohn Camden

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Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler, März 2011