Kristin Cavallari spricht über Scheidung von Jay Cutler

Kristin Cavallari (39) hat sich in einer neuen Folge ihres Podcasts "Let's Be Honest" ungewöhnlich offen über ihre Scheidung von Jay Cutler (42) geäußert. In dem Gespräch beschrieb die ehemalige The Hills-Darstellerin die Trennung von dem Ex-NFL-Star als schmerzhaft und schwierig, betonte aber gleichzeitig, dass diese Phase eine wichtige Lektion für sie gewesen sei. "Es gibt Schönheit im Schmerz und wir brauchen die Dunkelheit, um das Licht zu schätzen", erklärte die 39-Jährige in der Episode. Kristin verriet, dass sie erst durch die Scheidung gelernt habe, auch die schweren Zeiten zu akzeptieren und zu umarmen.

Jahrelang habe sie ihre Gefühle weggedrückt und sich selbst als "das starke Mädchen" gesehen, das keine Hilfe brauche, gestand Kristin weiter. "Ich war in Ordnung, ich wusste nicht, wie man um Hilfe bittet, ich konnte nicht verletzlich sein", erinnerte sich die Designerin an ihre frühere Einstellung. Die Scheidung von Jay habe ihr jedoch die Möglichkeit gegeben, zum ersten Mal wirklich alles zu fühlen. "Ich wollte alles erleben. Das Gute, das Schlechte, das Hässliche, ich wollte den Schmerz fühlen. Ich wollte darin sitzen. Ich wollte nicht davonlaufen oder es überstürzen", erzählte sie. Statt vor dem Schmerz zu fliehen und so zu tun, als sei er nicht da, habe sie sich dem Verlust direkt gestellt. "Gott sei Dank habe ich das getan, denn dort kam der Großteil meines Wachstums und Lebens her. Der Schmerz, die Verletzung und das Leiden sind da, um uns etwas zu lehren – dort lernen und wachsen wir", fügte sie hinzu.

Kristin und Jay hatten 2013 geheiratet und bekamen die drei gemeinsamen Kinder Camden, Jaxon und Saylor, bevor sie ihre Trennung im Jahr 2020 bekanntgaben. In einem Statement erklärten sie damals, nach zehn gemeinsamen Jahren zu dem Entschluss gekommen zu sein, sich scheiden zu lassen. Die Scheidung wurde 2022 finalisiert, doch die Nachwehen der Trennung sorgten auch danach noch für Schlagzeilen. Im Jahr 2024 beschrieb Kristin das Co-Parenting mit dem ehemaligen Sportler als "wirklich hart" und verglich es mit einer "holprigen Straße". Nach der Scheidung war die Unternehmerin mit TikTok-Star Mark Estes zusammen, die Beziehung endete jedoch nach sieben Monaten im September 2024.

David Walega / AdMedia / SIPA / ActionPress Kristin Cavallari und Jay Cutler, 2015

Getty Images Kristin Cavallari beim EWG x Uncommon Beauty Event im Kimpton Aertson Hotel in Nashville

Getty Images Jay Cutler, Sportler