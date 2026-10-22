Nach Tour-Erfolg nimmt sich Christina Stürmer eine Auszeit

Nach ihrem erfolgreichen Konzertjahr zieht sich Christina Stürmer (44) vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Die Sängerin kündigte auf Facebook an, nach den gut besuchten Shows ihrer Tournee "Es wird wieder laut" eine Auszeit einzulegen. Ein endgültiger Abschied soll das allerdings nicht sein. "Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, eine Pause zu machen. Keine Pause für immer … eher ein Innehalten. Durchatmen, Kraft tanken und Zeit für das haben, was sonst oft zu kurz kommt", schrieb sie in ihrem Beitrag. Die freie Zeit will die Musikerin insbesondere ihrer Familie widmen.

Vor allem online dürfte es künftig stiller um die Musikerin werden. Wie häufig sie sich während ihrer Auszeit bei ihren Followern melden wird, kann sie derzeit selbst noch nicht einschätzen. "Hier auf Social Media wird es deshalb ruhiger werden. Wie aktiv ich in nächster Zeit sein werde, weiß ich ehrlich gesagt selbst noch nicht. Ich lass das einfach mal auf mich zukommen", schrieb sie. Hinter der Musikerin liegen intensive Monate. Nach ihrer Unplugged-Phase startete Christina im September mit dem Programm "Es wird wieder laut" neu durch und füllte erneut die Hallen. In ihrem Post blickte sie dankbar auf diese Zeit zurück: "Was für ein Konzertjahr … ich hab mir in den letzten Tagen noch mal viele Videos und Bilder angeschaut und bin einfach nur dankbar. Für die Abende mit euch, für die Gänsehaut-Momente und fürs Mitsingen, so laut, dass ich mich manchmal selbst kaum gehört hab."

Ganz untätig möchte Christina während ihrer Pause offenbar dennoch nicht sein. Bis zu ihrem Nachholkonzert in Linz im Juni 2027 soll möglichst neue Musik entstehen. Einige Stücke seien bereits vorhanden, mit deren Qualität sei sie jedoch noch nicht zufrieden. "Es gibt schon einige Songs, aber ich finde die halt noch nicht gut genug!", verriet sie gegenüber oe24. Nun soll jedoch vor allem ihre Familie stärker im Fokus stehen. Gemeinsam mit ihrem Partner Oliver Varga hat die Sängerin zwei Kinder. Der Musiker gehört als Gitarrist eigentlich zu ihrer Liveband, bleibt bei längeren Tourneen inzwischen aber meist zu Hause und kümmert sich um den Nachwuchs. Gemeinsame Auftritte des Paares sind dadurch selten geworden. Eine Ausnahme gab es bei der "Starnacht am Wörthersee": Dort trat Christina gemeinsam mit Oliver auf. In ihrer Auszeit möchte sie Oliver und ihren Kindern nun wieder ihre volle Aufmerksamkeit schenken.

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Instagram / stuermerchristina Christina Stürmer, Juli 2025

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Instagram / stuermerchristina Christina Stürmer, Sängerin

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Imago Christina Stürmer und Oliver Varga live im Palladium in Köln, Februar 2016