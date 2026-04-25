Christina Stürmer war bei "Seite an Seite"-Dreh schwanger

Zehn Jahre nach dem Erscheinen ihrer Hit-Single "Seite an Seite" lüftet Christina Stürmer (43) ein gut gehütetes Geheimnis: Die österreichische Sängerin war während der Aufnahmen zu dem Song im Jahr 2016 hochschwanger und das war auf den offiziellen Promo-Fotos sowie im Musikvideo nicht zu erkennen. In einem Instagram-Posting zum Jubiläum des Songs erinnert sie sich jetzt an die Zeit hinter den Kulissen und zeigt erstmals Beweisfotos davon. "So wirklich habe ich das noch nie öffentlich erzählt", schreibt Christina dazu.

Dass ihre Schwangerschaft auf den Aufnahmen nicht sichtbar war, hatte einen Grund: Das Team sorgte stets dafür, dass es ihr gut geht. "Alles war warm eingepackt. Meine Schwangerschaftshosen gingen bis hier rauf", erzählt sie und fügt hinzu: "Was man auf den Pressefotos und auch auf dem Albumfoto, auch im Video zu 'Seite an Seite' natürlich nicht sieht, ist, dass ich ständig in Decken eingewickelt war. Dass mir ja nicht kalt wird. Alle haben sich total gesorgt um mich und alle waren wahnsinnig lieb und es war ein echt wunderschönes Fotoshooting." Auch die anschließende Promo-Tour war für die Sängerin besonders: Sie fuhr das Pensum deutlich zurück, legte viele Pausen ein und genoss es umso mehr, wenn sie auf der Bühne stand.

Ihr letztes Konzert vor der Geburt ihrer Tochter Marina spielte sie am 19. Mai 2016 beim Hessentag in Herborn. "Ich bin da mit meiner Riesenkugel vor mir herumspaziert auf der Bühne und ich habe es so genossen, noch einmal live zu spielen", schwärmt sie. Christina gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Popkünstlerinnen im deutschsprachigen Raum. Die am 9. Juni 1982 geborene Wienerin wurde durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Starmania" im Jahr 2003 bekannt. Seitdem veröffentlichte sie zahlreiche erfolgreiche Alben und Hits. Aktuell meldet sich Christina mit einer neuen Liveshow zurück: Unter dem Motto "Es wird wieder laut" tritt sie bei Open-Air-Konzerten in Linz, Kufstein und Wien auf.

Anzeige Anzeige

Instagram / stuermerchristina Christina Stürmer, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Stürmer beim Hessentag in Herborn im Mai 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / stuermerchristina Christina Stürmer, Sängerin