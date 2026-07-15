Christina Stürmer und Oliver feiern seltenen Bühnenmoment

Bei der "Starnacht am Wörthersee" gab es für Fans von Christina Stürmer (44) einen ganz besonderen Moment zu erleben: Die österreichische Sängerin stand gemeinsam mit ihrem Partner Oliver Varga auf der Bühne – ein Auftritt, der für die beiden inzwischen zur Seltenheit geworden ist. Denn obwohl Oliver als Gitarrist eigentlich fester Bestandteil ihrer Liveband ist, bleibt er mittlerweile bei gemeinsamen Touren meist zu Hause. Gegenüber Brisant erklärt Christina den Grund: "Mittlerweile ist es ja so, wir haben ja zwei Kinder, dass er zu Hause bleibt. Das heißt, wenn wir auf Tour sind, wenn wir Live-Konzerte spielen, wenn wir lange unterwegs sind, dann bleibt er zu Hause bei den Kindern. Das haben wir uns so ausgemacht."

Beim Auftritt bei der "Starnacht am Wörthersee" hatten die beiden eine praktische Lösung für die Kinderbetreuung: Die Großeltern sprangen ein und kümmerten sich in der Zeit um die beiden Töchter Marina und Lotta. Dass Oliver einmal gemeinsam mit Christina auf der Bühne stehen kann, ist für das Paar deshalb etwas Besonderes geworden – und eine Abmachung, die, wie beide betonen, gut für die ganze Familie funktioniert.

Christina und Oliver sind seit 2006 ein Paar und verbinden ihre Beziehung schon von Anfang an mit der gemeinsamen Leidenschaft für Musik. Als ihre erste Tochter Lotta zur Welt kam, änderte sich ihr Tourleben zunächst wenig – die Kleine begleitete die Eltern einfach im Tourbus. Mit der Geburt der jüngeren Tochter Marina zog sich Oliver jedoch zunehmend aus dem gemeinsamen Tourgeschäft zurück, um sich um die Familie zu kümmern. Bekannt wurde Christinas Schwangerschaft mit Lotta erst im Nachhinein: Wie die Sängerin zuletzt auf Instagram enthüllte, war sie während der Aufnahmen zu ihrer Hit-Single "Seite an Seite" im Jahr 2016 bereits hochschwanger – auf Fotos und im Musikvideo war davon jedoch nichts zu sehen.

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Imago Christina Stürmer und Oliver Varga live im Palladium in Köln, Februar 2016

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Instagram / stuermerchristina Christina Stürmer, Sängerin

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Instagram / stuermerchristina Christina Stürmer, Juli 2025