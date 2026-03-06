Weltfrauentag: Christina Stürmer rockt die Wiener Staatsoper

Christina Stürmer (43) betritt zum Weltfrauentag am 8. März musikalisches Neuland: Die Sängerin steht erstmals auf der Bühne der Wiener Staatsoper. Bei der Veranstaltung "RISE! – Women's Voices for Change", die ab 11.30 Uhr auch live auf ORF III übertragen wird, setzt sie gemeinsam mit anderen prominenten Frauen wie Moderatorin und "SOKO Wien"-Star Lilian Klebow (46), Lidia Baich sowie First Lady Doris Schmidauer ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung. Die "Ich lebe"-Interpretin kündigte im Interview mit oe24 an, zwei ihrer größten Hits zu performen, bei denen viele Zuschauer im Saal mitsingen können.

Christina zeigte sich im Gespräch kämpferisch, was die Rechte von Frauen betrifft. "Frauen müssen die gleichen Chancen haben", forderte sie und betonte, dass es vor allem einen grundlegenden Mentalitätswandel brauche. Die Austropop-Königin sprach sich für gleiche Bezahlung und mehr Frauen in Führungspositionen aus. Dabei misst die ehemalige The Masked Singer-Teilnehmerin auch Kunst und Kultur eine wichtige Rolle bei, da diese Menschen berühren und zum Nachdenken anregen können. Für die Mutter von zwei Kindern ist die Staatsoper ein besonderer Ort: "Als ich vor ein paar Jahren dort eine kleine Führung hatte, war ich schon sehr beeindruckt von der Atmosphäre. Sehr imposant!", schwärmte sie gegenüber oe24.

Der Weltfrauentag hat für die Musikerin, die das Popfest in Wien eröffnet hatte, eine doppelte Bedeutung. "Der Weltfrauentag feiert einerseits die Erfolge und Stärke von Frauen – andererseits erinnert er uns daran, dass wir noch lange nicht am Ziel sind und weiterkämpfen müssen – für Gleichberechtigung, für Sichtbarkeit, für Respekt", erklärte sie. Obwohl Christina schon mehrfach als Besucherin in der Wiener Staatsoper war, ist der Auftritt bei "RISE!" ihr Debüt auf dieser renommierten Bühne. Die Veranstaltung, als ein kulturelles Statement angekündigt, steht unter dem Ehrenschutz von First Lady Doris Schmidauer und soll ein Zeichen setzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Stürmer beim Echo, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Stürmer als Heldin bei "The Masked Singer" im November 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / stuermerchristina Christina Stürmer, Sängerin