Rapper Eminem verrät den kuriosen Ursprung von Slim Shady

Dass ein so berühmter Künstlername ausgerechnet auf der Toilette entstanden sein soll, dürften wohl nur wenige vermuten. Doch genau dort kam Eminem (54) nach eigener Aussage die Idee für sein Alter Ego Slim Shady. Im Gespräch mit The Source erinnerte sich der Rapper ganz offen an diesen ungewöhnlichen Moment: "Ich war gerade scheißen, ich schwöre bei Gott. Und der verdammte Name schoss mir einfach in den Kopf." Lange nachgedacht habe er über die plötzliche Eingebung nicht – stattdessen machte er sich sofort an die Arbeit. Noch im Kopf suchte der Musiker nach Wörtern, die sich auf "Slim Shady" reimen lassen. Der Name blieb hängen und entwickelte sich später zu einem weltweit bekannten Markenzeichen. Aus einer zufälligen Idee wurde so eine Kunstfigur, die den Werdegang des Künstlers, der eigentlich Marshall Mathers III heißt, maßgeblich prägen sollte.

Die Figur selbst entstand jedoch nicht ohne Hintergrund. Slim Shady diente Eminem als Ventil für dunkle Gedanken, aufgestauten Frust und bewusst provokante Texte. Gegenüber The Source beschrieb der Rapper sein Alter Ego als Ausdruck jener Gedanken, die ihm durch den Kopf gingen und die er eigentlich lieber nicht aussprechen sollte. Gleichzeitig sollte die Kunstfigur eine klare Trennlinie ziehen: "Die Leute sollten erkennen können, wann ich es ernst meine und wann ich nur herumalbere." In Aufnahmen aus der Zeit um 1999 bezeichnete er Slim Shady außerdem als "eine wütende Seite, durch die ich Dampf ablassen kann", wie das Magazin Mirror berichtet. Wie unterschiedlich seine beiden Seiten an Texte herangehen, machte der Rapper ebenfalls deutlich: "Manchmal schreibe ich Eminem-Reime, manchmal schreibe ich Slim-Shady-Reime."

Erste Rapversuche unternahm der Künstler schon im Teenageralter – gemeinsam mit seinem Schulfreund Mike Ruby. Damals traten die beiden noch unter den Namen Manix und M&M auf. Aus M&M entwickelte sich im Laufe der Zeit der Künstlername Eminem, während Slim Shady zur fiktiven und deutlich extremeren Seite des Musikers wurde. Den großen Durchbruch feierte diese Figur 1999 mit dem Album "The Slim Shady LP", durch das Millionen Hörer das provokante Alter Ego kennenlernten. Gegenüber Metro Times stellte der seit 18 Jahren nüchtern lebende Eminem klar, dass die provokanten Texte von Slim Shady nicht zwangsläufig seine persönlichen Überzeugungen widerspiegeln. Er verglich sein Alter Ego mit einer Rolle, die ein Schauspieler auf der Bühne oder vor der Kamera verkörpert. Die Aussagen der Kunstfigur seien daher nicht automatisch mit seiner eigenen Persönlichkeit oder seinen tatsächlichen Ansichten gleichzusetzen.

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Getty Images Eminem im Januar 2020

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Getty Images Jack White und Eminem bei der Halftimeshow an Thanksgiving

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Getty Images Eminem mit seiner Tochter im Hintergrund