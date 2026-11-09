Verkaufsrekord: Nur zwei Legenden liegen noch vor Eminem

Eminem (54) kann sich über einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere freuen. Laut den aktuellen weltweiten Schätzungen der Plattform ChartMasters kommt der US-Rapper inzwischen auf rund 237,3 Millionen Album-Äquivalente. Damit überholt er niemand Geringeren als Frank Sinatra (†82) und rückt auf den dritten Platz der erfolgreichsten männlichen Solokünstler aller Zeiten vor. Der Vorsprung vor der 1998 verstorbenen Musikikone ist jedoch hauchdünn: Frank Sinatra belegt mit rund 237,2 Millionen verkauften Einheiten direkt dahinter den vierten Platz. In diesem Ranking rangieren lediglich zwei Megastars vor Eminem. Angeführt wird die Bestenliste von Michael Jackson (†50) mit etwa 366 Millionen Album-Äquivalenten, dicht gefolgt von Elvis Presley (†42), der auf circa 327 Millionen kommt. Auch in der genreübergreifenden Rangliste sämtlicher Musikacts schneidet der Musiker stark ab. Dort landet er auf dem neunten Platz und ist damit zugleich der höchstplatzierte Rapper weltweit.

Für die Berechnung der globalen Album-Äquivalente zieht ChartMasters mehrere Bereiche heran, die jeweils unterschiedlich stark gewichtet werden. Neben physischen Albumverkäufen fließen auch Singles, Downloads und Streams in die Wertung ein. Den Grundstein für seinen Erfolg legte Eminem vor allem mit seinen Platten aus den frühen 2000er-Jahren. Allein "The Eminem Show" bringt es auf rund 42,8 Millionen Einheiten, "The Marshall Mathers LP" kommt auf etwa 38,2 Millionen. Beide Veröffentlichungen sind die kommerziell erfolgreichsten Rap-Alben aller Zeiten. Zudem untermauert der Musiker seine Ausnahmestellung mit mehr als 204 Millionen digitalen Downloads. Wie dominant seine Position im Genre ist, verdeutlicht der direkte Vergleich mit Drake (40): Im globalen Ranking von ChartMasters liegt der Kanadier fast 30 Millionen Album-Äquivalente hinter Eminem zurück. Unter den männlichen Solokünstlern belegt Drake damit Platz sechs, in der Gesamtwertung reicht es für Rang 15.

Abseits des Trubels um neue Musikrekorde geriet Eminem jüngst durch einen schwerwiegenden Vorfall in den Fokus der Medien. In seinem Studio in Detroit kam es zu einem massiven Vertrauensbruch durch einen Insider: Sein langjähriger Angestellter Joseph Strange legte vor einem Bundesgericht in Michigan ein Geständnis wegen strafbarer Urheberrechtsverletzung ab. Strange, der zwischen 2007 und 2021 für den Rapper tätig war, hatte sich illegal Kopien unveröffentlichter Songs beschafft, um diese im Internet gewinnbringend zu verkaufen. Die entwendeten Aufnahmen erreichten insgesamt mehr als acht Millionen Streams. Für den früheren Angestellten könnte der Fall nun ernste Folgen haben, denn ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. Wie das Magazin Rolling Stone berichtet, soll das Strafmaß am 27. Januar 2027 verkündet werden. Bis dahin muss Joseph auf die Entscheidung des Gerichts warten.

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Getty Images Eminem im Februar 2022

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Getty Images Elvis Presley, Musiker

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