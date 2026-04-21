Eminem feiert 18 Jahre Abstinenz von Drogen und Alkohol

Eminem (53) hat einen ganz besonderen Meilenstein erreicht: Der Rapper hat auf Instagram verraten, dass er seit nunmehr 18 Jahren nüchtern ist. Dazu postete der Musiker ein Foto, auf dem er stolz eine entsprechende Medaille in die Kamera hält – verliehen von der Selbsthilfegemeinschaft Narcotics Anonymous. Unter dem Foto steht "XVIII", also die römische Zahl für 18. In den Kommentaren überschlagen sich seine Follower mit Glückwünschen. Besonders emotional meldet sich sein jüngerer Halbbruder Nathan Mathers zu Wort, der unter den Schnappschuss schreibt: "Ich bin stolz auf dich, großer Bruder."

Der Weg zur Nüchternheit war für Eminem alles andere als einfach. Im Jahr 2007 starb der Grammy-Gewinner beinahe an einer Methadonüberdosis, nachdem ihm ein Bekannter Tabletten gegeben hatte, von denen er erst später erfuhr, dass es sich um Methadon handelte. In einem Interview mit Vibe erzählte er rückblickend, er habe damals zwischen zehn und 20 Vicodin am Tag geschluckt und dazu hohe Mengen Valium, Ambien und andere Substanzen genommen. Sein Arzt habe ihm später erklärt, die Menge Methadon, die er erwischt hatte, entspreche der Injektion von vier Beuteln Heroin. Diese Erfahrung brachte ihn dazu, sich 2008 professionelle Hilfe zu suchen.

Für die Familie des Rappers häufen sich derzeit die ganz persönlichen Glücksmomente. Erst vor wenigen Tagen ist seine Adoptivtochter Alaina Scott (33) Mutter geworden: Die 32-Jährige begrüßte gemeinsam mit ihrem Ehemann Matt Moeller Tochter Scottie Marie. Auf Instagram schwärmte Alaina zu ersten Fotos der Kleinen: "Mein Herz außerhalb meines Körpers. Sie ist alles und noch mehr." Schon zuvor war Eminem Großvater geworden: Seine Tochter Hailie brachte im März 2025 gemeinsam mit ihrem Mann Evan McClintock den ersten gemeinsamen Sohn Elliot Marshall zur Welt. Der Musiker zieht insgesamt drei Töchter groß – Hailie, Alaina und Stevie Laine (24) –, von denen er zwei adoptiert hat.

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Getty Images Eminem, Rapper

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Instagram / eminem Eminem präsentiert seiner Community seine Nüchternheitsmedaille

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Getty Images Eminem bei den The Source Hip Hop Music Awards 2000

Instagram / alainamariescott Alaina Scott posiert mit Mann und Baby

Wie findet ihr, dass Eminem seinen 18-Jahre-Nüchternheitschip stolz auf Instagram zeigt? Stark und wichtig – so macht er anderen Betroffenen Mut. Hauptsache, er bleibt dran – der Post ist Nebensache. Ergebnis anzeigen