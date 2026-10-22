RTL bestätigt: Fünfte Staffel von "Die Verräter" kommt

Der nächste Verrat ist besiegelt: RTL hat offiziell grünes Licht für eine fünfte Staffel von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" gegeben. Laut einer Pressemitteilung des Senders sollen die Dreharbeiten im Frühjahr 2027 beginnen. Ein genauer Starttermin für die frischen Episoden ist zwar noch absolute Geheimsache, eine wichtige Personalie steht aber schon bombenfest: Sonja Zietlow (58) übernimmt wieder das Kommando! Sie wird als bewährte Gastgeberin erneut eine Riege prominenter Stars am runden Tisch im Auge behalten, wenn das große Spiel um Lügen und Misstrauen in die nächste Runde geht. Welche Promis diesmal dabei sind, wurde noch nicht verraten. Am bewährten Spielprinzip ändert sich nichts: Die Loyalen müssen herausfinden, wer in ihren Reihen zu den Verrätern gehört. Diese wiederum versuchen, ihre Identität um jeden Preis geheim zu halten – und nebenbei einen Mitspieler nach dem anderen aus dem Spiel zu befördern.

Die Fortsetzung kommt nicht von ungefähr: Für den Sender war die vierte Staffel eine echte Goldgrube. Im August knackte das Format laut RTL-Angaben die Marke von insgesamt über 20 Millionen erreichten Zuschauern im TV und auf RTL+. Im Schnitt schalteten pro Episode 1,84 Millionen Menschen linear und via Stream ein. Ein fetter Erfolg zeigte sich vor allem beim On-Demand-Abruf: Im Vergleich zur Vorstaffel schossen die Streaming-Zahlen beim Gesamtpublikum um rund 54 Prozent nach oben, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es sogar stolze 56 Prozent Plus. Bei den 14- bis 49-Jährigen entfielen zudem etwa 54 Prozent der gesamten Nutzung auf Video-on-Demand. Produziert wird die Show auch weiterhin von filmpool entertainment im Auftrag von RTL. Damit geht eines der erfolgreichsten Realityformate des Senders in die nächste Runde.

RTL-Unterhaltungschefin Inga Leschek lobte anlässlich der Ankündigung nicht nur das Konzept und die Spannung des Formats, sondern vor allem die Frau an der Spitze des Spiels. "Und Sonja Zietlow ist längst viel mehr als die Gastgeberin: Mit ihrer Präzision, ihrem Humor und ihrer ganz eigenen Lust am Spiel prägt sie diese Show wie keine andere", erklärte sie. Sonja gehört seit dem Start fest zu "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" und führt die prominenten Teilnehmer durch das psychologische Rollenspiel. In der Show entstehen Allianzen oft nur, um im nächsten Moment spektakulär zu platzen – schließlich ist niemand davor sicher, von den Verrätern eiskalt abserviert zu werden. Welche Promis sich im Frühjahr 2027 dieser nervlichen Zerreißprobe stellen und sich gegenseitig ins Visier nehmen, bleibt vorerst noch ein Geheimnis.

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RTL Die Teilnehmer von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow, Moderatorin bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

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RTL / Benno Kraehahn Sonja Zietlow, Moderatorin von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"