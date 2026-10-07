Unerwartet: Prinz William outet sich als "The Traitors"-Fan

Prinz William (44) hat offenbar genau im Blick, was sich derzeit bei der Realityshow "The Traitors" abspielt. Bei einem Termin in Ilminster in der englischen Grafschaft Somerset traf der Prinz von Wales jetzt auf Schauspieler und "Traitors"-Kandidat Ross Kemp und nutzte die Gelegenheit für einen kleinen Insidermoment. Zur Begrüßung strich er Ross scherzhaft über den Arm und lachte. Laut Royal Central nahm William damit Bezug auf eine Szene aus der aktuellen Promistaffel, in der Ross sichtlich nervös wurde, nachdem seine Mitstreiterin Leigh-Anne Pinnock (35) ihn am Arm berührt hatte. Auch bei den anschließenden gemeinsamen Fotos ließ sich der Thronfolger den Spaß nicht nehmen und legte Ross die Hand auf die Schulter. Offenbar wollte William aber nicht nur einen kurzen Scherz machen: Er hoffte sogar, dem Schauspieler ein paar Hinweise zum weiteren Verlauf der Staffel zu entlocken. Ross ließ sich jedoch nichts entlocken und behielt mögliche Geheimnisse für sich.

Anlass für die Begegnung war allerdings ein deutlich ernsteres Thema: In Ilminster wurde laut Royal Central das sogenannte "Ready Together"-Toolkit des National Emergencies Trust vorgestellt. Es soll Gemeinden dabei unterstützen, sich auf extreme Situationen vorzubereiten und im Ernstfall schnell und richtig zu reagieren. Als Schirmherr der Organisation nahm sich William vor Ort Zeit für Gespräche mit ehrenamtlichen Helfern, Verantwortlichen aus der Gemeinde und lokalen Geschäftsleuten. Dabei ging es unter anderem darum, wie die Beteiligten die Einwohner während der jüngsten extremen Wetterlagen unterstützt hatten. Dass der Prinz zwischendurch mit seiner "Traitors"-Anspielung für einen lockeren Moment sorgte, dürfte die Begegnung dennoch etwas aufgelockert haben.

Bei "The Traitors" stellen sich in der aktuellen Staffel gleich 21 Kandidaten einem Spiel aus Vertrauen, Täuschung und Verrat. Der prominente Cast kann sich sehen lassen: Neben Ross und Leigh-Anne sind unter anderem auch James Blunt (52), Bella Ramsey (23) und Richard E. Grant (69) mit von der Partie. Das Prinzip dürfte auch dem deutschen Publikum bekannt sein: Bei Die Verräter – Vertraue Niemandem! müssen die Verräter ihre wahre Identität geheim halten und versuchen, die loyalen Mitspieler unbemerkt aus dem Wettbewerb zu drängen. Die britische Promiausgabe sorgt derzeit offenbar für großes Zuschauerinteresse und fährt laut Royal Central bereits Rekordquoten ein. Für Prinz William dürfte der nächste Fernsehabend damit durchaus spannend werden.

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Getty Images Bei einem Besuch in Princetown spricht Prinz William über den neuen Princetown Community Fund

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Getty Images Prinz William und Ross Kemp beim Launch des NET-"Ready Together"-Toolkits in Ilminster

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RTL Die Teilnehmer von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025