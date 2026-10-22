So sehr hat sich Shania Tyra Geiss' Aussehen verändert

Shania Geiss (22) ist inzwischen erwachsen – und wie sehr sich die Tochter von Carmen (61) und Robert Geiss (62) im Laufe der Jahre verändert hat, zeigt nun ein süßer Schnappschuss aus ihrer Kindheit. Anlässlich ihres 22. Geburtstags teilte ihre Mutter ein altes Foto auf Instagram, auf dem die heutige Reality-TV-Bekanntheit kaum wiederzuerkennen ist. Mit langen, hellblonden Haaren, einem Rüschentop, Käppi und großen Kopfhörern sitzt Shania offenbar in einem Helikopter oder Flugzeug. Die Aufnahme gewährt damit auch einen kleinen Einblick in ihre außergewöhnliche Kindheit. Schließlich wuchs die Millionärstochter praktisch vor laufenden Kameras auf und war bereits im Alter von sechs Jahren in der Realitydoku Die Geissens zu sehen. Seitdem haben sich nicht nur Shania selbst, sondern auch ihr Stil deutlich verändert.

Mittlerweile hat sich Shania längst auch abseits der Familiensendung einen Namen gemacht und geht ihren eigenen beruflichen Interessen nach. Neben ihrer Leidenschaft für die Malerei arbeitet die 22-Jährige als Model und teilt mit ihrer Mutter Carmen die Begeisterung für Mode und luxuriöse Designerlabels. Seit 2022 steht sie außerdem gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Davina Geiss für das eigene Realityformat Davina & Shania – We Love Monaco vor der Kamera, in dem die beiden Einblicke in ihren Alltag geben. Dass Shania auch künstlerisch erfolgreich ist, bewies sie bereits vor einigen Jahren: Bei einer Charity-Aktion zugunsten von "Ein Herz für Kinder" wurde eines ihrer Gemälde 2022 für stolze 25.790 Euro versteigert. Wie sich die einstige Kinder-TV-Bekanntheit zur selbstständigen jungen Frau entwickelt hat, können ihre Fans inzwischen auch auf ihren Social-Media-Kanälen verfolgen.

Ihre kreative Ader entdeckte Shania bereits im Alter von fünf oder sechs Jahren, als sie gemeinsam mit ihrem Vater Robert in Kitzbühel erste Bilder malte. Aus dem anfänglichen Hobby wurde schnell eine echte Leidenschaft, weshalb ihre Familie ihr später sogar ein eigenes Atelier im Büro einrichtete. Inspiration findet die Millionärstochter unter anderem bei dem bekannten Pop-Art-Künstler Alec Monopoly. Auch das Leben im Rampenlicht begleitet Shania schon seit ihrer Kindheit, doch die frühe Fernsehkarriere hat sie nach eigenen Angaben nie bereut. Zum 15-jährigen TV-Jubiläum ihrer Familie erklärte sie 2025: "Ich würde mir kein anderes Leben vorstellen können." Dass berühmte Persönlichkeiten schon früh eine Rolle in ihrem Leben spielten, zeigt sich übrigens auch an ihrem vollständigen Namen. Shania Tyra Maria Geiss wurde nach zwei prominenten Frauen benannt: Sängerin Shania Twain (61) und Topmodel Tyra Banks (52) dienten Carmen damals als Inspiration.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Shania Geiss posiert

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Shania Geiss als Kind

Anzeige Anzeige

AEDT Davina und Shania Geiss beim Lascana Summer Club 2025