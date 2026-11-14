Japan-Selfie: Davina Geiss wird wegen ihrer Figur verspottet

Davina Geiss (23) sorgt mit neuen Urlaubsbildern im Netz für reichlich Gesprächsstoff. Die Influencerin teilte auf Instagram Eindrücke von ihrer jüngsten Reise nach Japan. Wie news.de berichtet, ging es in den Kommentaren aber kaum um die Motive. Auf den Fotos sieht man sie unter anderem mit einer Tasse Tee vor einem Spiegel. Außerdem posiert sie vor verschiedenen Kulissen in Tokio. Unter dem Beitrag mit dem Titel "Postcards from JP" – auf Deutsch "Postkarten aus Japan" – drehen sich viele Reaktionen jedoch um ihre sehr schlanke Figur. "Hungerhacken.", schreibt ein User ohne Umschweife. Ein anderer kommentiert: "Hübsche Frau....aaaaber ,viel zuu dünn ,muss nicht sein...." Manche Follower formulieren ihre Reaktion hingegen als Sorge. So heißt es in einem weiteren Kommentar: "Oh nee. Man soll ja nicht über andere Urteilen, aber gesund sieht das nicht mehr aus.." Diese Followerkommentare sind keinesfalls medizinische Einschätzungen zu Davinas Gesundheitszustand. Allein anhand von Bildern lässt sich keine Erkrankung feststellen.

Doch nicht nur Davinas Figur ist Thema. Teile ihrer rund 600.000 Instagram-Follower nehmen auch ihr Aussehen ins Visier und finden, dass sie sich stark verändert habe. "Leider erkenne ich Dich gar nicht mehr", heißt es in einem Kommentar. Ein weiterer Nutzer schreibt: "Leider ! Nur noch künstlich." Und auch dieser Kommentar ist unter dem Beitrag zu lesen: "Schade um deine natürliche Schönheit. sieht aus wie Barbie." Manche Reaktionen gehen dabei über Besorgnis hinaus und werden persönlich. So werfen einige der Influencerin vor, durch vermeintliche Eingriffe und viel Make-up älter auszusehen. Die harschen Worte stehen in deutlichem Kontrast zu den eigentlich harmlosen Urlaubsfotos. Für Davina sind Kommentare über ihren Körper nichts Neues. Und auch in ihrer Familie ist sie damit nicht allein: Laut news.de musste sich ihre jüngere Schwester Shania Geiss (22) erst vor wenigen Wochen auf Instagram Anfeindungen wegen eines vermeintlichen Gewichtsverlusts gefallen lassen.

Davina steht seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihren Eltern Robert Geiss (62) und Carmen Geiss (61) sowie Shania ist sie seit Jahren im Fernsehen zu sehen, denn das Familienleben der Geissens wird regelmäßig von Kameras begleitet. Dadurch bekamen die beiden Töchter schon früh viel Aufmerksamkeit und auch direkte Reaktionen des Publikums zu spüren. Mit Schönheitseingriffen gingen Davina und Shania in der Vergangenheit offen um. Entsprechende Behandlungen ließen sie sogar von einem Kamerateam begleiten. Auch Mutter Carmen sprach öffentlich über ihr umfassendes Facelift. Nach ihren Beautyeingriffen liefen Davina und Shania bei einer Fashionshow von Lascana über den Laufsteg und wurden Markenbotschafterinnen. Dabei machten Davina und Shania deutlich, sich eine eigene Karriere aufbauen und aus dem Schatten von Robert und Carmen heraustreten zu wollen. Ihre Auftritte und Kooperationen präsentieren sie regelmäßig auch über ihre eigenen Social-Media-Kanäle.

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Shania Geiss machen ein Selfie

Anzeige Anzeige