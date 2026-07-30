Geburtstag: Carmen Geiss widmet Tochter Shania liebe Worte

Großer Tag für Shania Tyra Geiss (22): Die Tochter von Realitystar Carmen Geiss (61) wird heute 22 Jahre alt – und bekommt von ihrer Mama eine Liebeserklärung, die unter die Haut geht. Auf Instagram teilt Carmen eine emotionale Bilder-Zeitreise, die Shania von den ersten Babyfotos bis zu aktuellen Aufnahmen als junge Frau zeigt. Zu den Fotos schreibt die 61-Jährige, sie und Ehemann Robert wüssten gar nicht, "ob wir uns freuen oder weinen sollen", weil dieser Geburtstag so viele Gefühle in ihnen auslöse. Es komme ihr vor, "als wäre es erst gestern gewesen", dass sie ihre Tochter zum allerersten Mal im Arm gehalten habe, erzählt Carmen in ihrem Post.

In ihrem langen Text macht die TV-Bekanntheit deutlich, wie sehr sie die rasante Entwicklung ihrer Jüngsten bewegt. Die Zeit sei "einfach viel zu schnell vergangen", erklärt Carmen und beschreibt, wie man als Eltern manchmal am liebsten die Uhr anhalten würde, "weil jeder einzelne Moment mit seinem Kind so unendlich wertvoll ist". Dann zählt die stolze Mutter auf, was sie an Shania am meisten schätzt: Ihre Tochter sei liebevoll, ehrlich, stark und voller Lebensfreude. Gleichzeitig spart Carmen die komplizierteren Seiten nicht aus. So bezeichnet sie Shania auch als "echten Dickkopf", der die Familie immer wieder "ganz schön herausgefordert und auch wehgetan" habe.

Trotz dieser Ecken und Kanten macht Carmen klar, dass sie gerade diesen starken Willen an ihrer Tochter bewundert. Shania gehe ihren eigenen Weg, kämpfe für das, woran sie glaubt, und gebe niemals auf, betont die Unternehmerin in ihrem Beitrag. Die Liebe von Carmen und Robert sei zu ihrer Tochter "grenzenlos", sie wünschen ihr Gesundheit, Glück und Liebe und hoffen, dass Shania den Mut behält, ihre Träume zu leben, jeden Moment zu genießen und ihr "wunderschönes Lachen" nie verliert. Am Ende ihres Geburtstagsgrußes schreibt Carmen, sie und Robert seien "unendlich stolz auf die Frau, die du heute bist" – und stellt zugleich klar: Egal, wie alt Shania noch wird, für ihre Eltern bleibt sie "immer unsere kleine Shania".

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Instagram / carmengeiss Carmen und Shania Geiss machen ein Selfie

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Instagram / carmengeiss Shania Geiss als Kind

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Instagram / carmengeiss Shania Geiss posiert