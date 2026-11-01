Süß: Shania Geiss zeigt altes Halloweenfoto mit Papa Robert

Shania Tyra Geiss (22) schwelgt an Halloween in Kindheitserinnerungen. In ihrer Instagram-Story teilte die Millionärstochter jetzt ein älteres Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Vater Robert Geiss (62) zu sehen ist. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2009, Shania war damals gerade einmal fünf Jahre alt. Vater und Tochter posieren darauf in ihren Halloweenkostümen vor einer hellen Mauer, dahinter ist ein dunkler Hintergrund zu erkennen. Robert hat einen Arm um seine Tochter gelegt, beide blicken direkt in die Kamera. Zu dem Vater-Tochter-Schnappschuss schrieb Shania nur wenige Worte: "Fröhliches Halloween. Mein Papa und ich im Jahr 2009." Damit holt Shania pünktlich zum Gruselfest einen privaten Moment aus dem Familienalbum hervor. Statt eines aktuellen Kostümfotos präsentiert sie ihren Fans dieses Mal also eine Erinnerung aus ihrer frühen Kindheit.

Bei genauerem Hinsehen fallen vor allem die liebevollen Details der Kostüme auf. Die kleine Shania steckt in einem grauen Kleid, auf dem schwarze und rote Fledermäuse prangen. In ihrem blonden Haar sitzt eine große rote Schleife, die sofort ins Auge sticht. In der Hand hält sie eine grüne Flasche, dazu lächelt sie leicht in die Kamera. Ihr Papa setzte bei seiner Verkleidung dagegen voll auf Grusel: Robert ging als Vampir. Der Unternehmer kombiniert eine rote Weste und ein weißes Hemd mit einem schwarzen Umhang, dessen roter Kragen für einen zusätzlichen Farbakzent sorgt. Dazu trägt er ganz leger eine blaue Jeans. Besonders schaurig wirkt seine helle Gesichtsschminke. Stark betonte dunkle Augenbrauen und rote Spuren rund um seinen Mund vervollständigen die Verwandlung. Trotz des gruseligen Looks steht auf dem Bild vor allem der innige Moment zwischen Vater und Tochter im Mittelpunkt.

Bereits als kleines Kind war Shania in der Realitydoku Die Geissens zu sehen und wuchs damit praktisch vor laufenden Kameras auf. Alte Familienbilder machen immer wieder deutlich, wie sehr sie sich seitdem verändert hat. Erst zu Shanias 22. Geburtstag hatte auch ihre Mutter Carmen Geiss (61) einen Schnappschuss aus Kindertagen geteilt. Darauf saß die Kleine mit langen hellblonden Haaren, einem Rüschentop, einem Käppi und großen Kopfhörern offenbar in einem Helikopter oder Flugzeug. Der aktuelle Rückblick setzt jedoch einen anderen Akzent: Er erinnert an ein gemeinsames Halloween von Shania und Robert. Besonders die vertraute Pose macht das deutlich, denn der verkleidete Familienvater hält die ebenfalls kostümierte Fünfjährige liebevoll in seinem Arm.

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Instagram / carmengeiss Shania Geiss posiert

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Instagram / shaniageiss Shania Geiss und Robert, 2009

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Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss und seine Tochter Shania