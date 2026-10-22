Überanstrengung: Schwangere Sally Özcan muss sich schonen

Sally Özcan (38) muss aktuell einen Gang zurückschalten. Die schwangere Backexpertin und Unternehmerin – "Sallys Welt" – hat sämtliche Termine für diese Woche gestrichen und bleibt stattdessen zu Hause. In einer Instagram-Story erklärte sie ihren Followern, dass sie sich derzeit häufig hinlegen und viel ausruhen müsse. Der Grund: Ihr Bauch werde schnell hart. Hinzu kommt, dass die vergangenen Tage alles andere als ruhig verliefen. "Bei mir war die Woche eigentlich ganz schön viel geplant, aber ich musste leider alles absagen, weil ich mich schonen muss", berichtete sie auf der Plattform. Die zurückliegende Woche sei turbulent gewesen und sie habe sich "ein bisschen überanstrengt". Zugleich gab Sally Entwarnung: Sowohl ihr selbst als auch ihrem ungeborenen Sohn gehe es gut. Nun steht für sie vor allem Schonung auf dem Programm.

Ganz auf alles verzichten musste Sally dann aber doch nicht. Bei einer Preisverleihung sollte sie eine Laudatio halten. Statt persönlich vor Ort zu sein, zeichnete sie ihren Beitrag kurzerhand als Videobotschaft auf. Auch im Familienalltag setzt die Zweifachmama momentan auf Entlastung. Für ihre beiden Töchter kommen derzeit möglichst unkomplizierte und schnelle Gerichte auf den Tisch, etwa Tiefkühlgemüse und Kartoffelbrei aus der Tüte. Dass ausgerechnet eine Kochbuchautorin zur Fertigpackung greift, dürfte ihre Community schmunzeln lassen. "Ich mache die Woche bisschen langsamer, weil's die letzte Woche doch ein bisschen turbulent war und ich mich ein bisschen überanstrengt habe", erklärte sie auf Instagram.

Für Sally ist es die dritte Schwangerschaft. Zwei Töchter stammen aus ihrer früheren Ehe – nach 16 gemeinsamen Jahren hatten sie und ihr Ex-Partner 2023 überraschend ihre Trennung öffentlich gemacht. Im Januar 2026 zeigte die "Sallys Welt"-Bekanntheit dann erstmals ihren neuen Freund an ihrer Seite. Nur wenige Monate später, im Juli 2026, folgte die nächste Neuigkeit: Sally verkündete, dass sie erneut Nachwuchs erwartet. Im August verriet die Backexpertin schließlich auch das Geschlecht ihres Babys – natürlich mit einer süßen Kreation aus der Küche. In einem Instagram-Video verzierte Sally zunächst drei Cupcakes, während die Aufnahme noch in Schwarz-Weiß zu sehen war. Anschließend wechselte das Bild in Farbe und hellblaues Frosting kam zum Vorschein. Damit stand fest: Nach ihren beiden Töchtern erwartet Sally dieses Mal einen Sohn.

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Instagram / sallyswelt Sallys Welt, Influencerin

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Instagram / sallyswelt Sallys Welt und ihr Partner

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