"Achterbahn der Gefühle": Sally Özcan über ihre Baby-News

Sally Özcan (37) teilt nach ihrer Schwangerschaftsverkündung nun noch persönlichere Details mit ihren Fans. Die Back-Influencerin, die bereits Mutter von zwei Töchtern ist, sprach jetzt auf Instagram offen darüber, wie und wann sie von ihrer erneuten Schwangerschaft erfahren hat – und beschreibt diese Zeit als echte Achterbahn der Gefühle. In einer Bilderreihe führt sie ihre Fans durch ihre letzten Wochen. Demnach entdeckte sie die freudige Nachricht ausgerechnet während eines gemeinsamen Urlaubs mit Freunden, als sie einen Schwangerschaftstest machte.

Trotz der Aufregung entschied sich Sally zunächst dazu, die Neuigkeit für sich zu behalten. Erst nach ihrer Rückkehr nach Hause machte sie einen weiteren Test, der ebenfalls positiv ausfiel. Anschließend wartete die Influencerin noch den ersten Termin bei ihrer Frauenärztin ab, bevor sie die Baby-News mit anderen teilte. Die allerersten, die von dem Nachwuchs erfahren durften, waren ihre beiden Töchter – kurz darauf weihte Sally auch ihre Eltern und engsten Freunde in das Geheimnis ein. Ihren neuen Partner hält sie dabei weiterhin aus der Öffentlichkeit heraus.

Vor rund zehn Tagen hatte Sally die Schwangerschaft erstmals öffentlich gemacht und auf Instagram verkündet, dass die Familie in wenigen Monaten Zuwachs bekommt und ihre beiden Töchter ein Geschwisterchen bekommen werden. Auf dem Kanal Sallys Welt, über den sie ihre Backleidenschaft mit einer großen Community teilt, gibt die Unternehmerin ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben.

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Instagram / sallyswelt Sallys Welt und ihr Partner

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Imago Sally Özcan bei der TV-Spendengala Ein Herz für Kinder im Studio Adlershof in Berlin, 06.12.2025

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Instagram / sallyswelt Sally Özcan aka Sallys Welt mit ihrem Partner, Januar 2026