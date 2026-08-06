Schwangere Sally Özcan: Sie kämpfte mit "Hardcore-Schulden"

Sally Özcan (37) ist für viele Menschen das Gesicht eines erfolgreichen Back-Imperiums – mit Millionen Fans, einem florierenden Food-Unternehmen und ihrer bekannten Marke Sallys Welt. Doch hinter der strahlenden Fassade verborgen blieb lange eine ernste finanzielle Krise. In einem RTL-Interview spricht die Unternehmerin jetzt offen darüber, wie es ihr fast die Existenz gekostet hätte: "Und dann war ich kurz so: 'Okay, gebe ich jetzt alles auf und lass es den Bach runtergehen oder kämpfe ich weiter?'", schildert Sally die schwierigste Phase ihres Lebens. Der Grund für die Misere: Sie habe "echt Hardcore-Schulden" gehabt.

Dass ihr niemand etwas von ihren finanziellen Sorgen anmerkte, war laut der Unternehmerin eine bewusste Entscheidung: "Es ist irgendwo ja auch mein Job und gehört zur Professionalität dazu, dass ich nach außen hin immer Positives ausstrahle", erklärt sie gegenüber RTL. Besonders schmerzhaft sei gewesen, wer sie in diese Situation gebracht habe. Es seien keine Geschäftspartner oder Kunden gewesen, sondern Menschen aus ihrem engsten Umfeld: "Es war halt aus dem inneren Kreis Menschen, die mich da ausgenutzt haben und meine Gutmütigkeit ausgenutzt haben [...] und das tut schon weh." Rückblickend räumt Sally ein, sich zu lange aus ihren eigenen Finanzen herausgehalten und zu oft auf andere gehört zu haben.

Inzwischen hat die 37-Jährige die Konsequenzen aus dieser Zeit gezogen und kümmert sich selbst um Finanzen und Entscheidungen. Vor rund vier Monaten eröffnete sie ihr erstes eigenes Café im Europa-Park, und gemeinsam mit ihrem neuen Partner erwartet sie ihr drittes Kind. Auf Instagram zeigt sich Sally entsprechend glücklich: "Ich bin momentan einfach super happy. Ich meine, zu Hause läuft es super. Meine Kinder sind happy, mit meinem Partner läuft es super. Wir sind schwanger." Sally hatte Sallys Welt vor 14 Jahren gegründet und die Marke zu einer der bekanntesten Food-Marken Deutschlands aufgebaut.

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Getty Images Sally Özcan, YouTuberin

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Getty Images Sally Özcan, Social-Media-Star

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Instagram / sallyswelt Sallys Welt und ihr Partner