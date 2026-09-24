Dritte Schwangerschaft: Sally Özcan erlebt vieles anders

Bei Sally Özcan (38) ist in ihrer dritten Schwangerschaft einiges anders als bei den Schwangerschaften mit ihren beiden Töchtern Samira und Ela. Die Gründerin von Sallys Welt erwartet zum ersten Mal einen Jungen und berichtet im Gespräch mit Bild vor allem von ungewöhnlichen Gelüsten. Obwohl sie beruflich ständig Torten, Kuchen und Desserts zubereitet, habe sie privat eigentlich kaum Appetit auf Süßes. In den vergangenen Monaten habe sich das jedoch grundlegend verändert: Einen Donut könnte sie inzwischen nach eigener Aussage jederzeit essen. Besonders kurios sind ihre Kombinationen. "Gestern habe ich Nutella-Brot mit Käse gegessen. Dazu habe ich Jalapeños gegessen. Das ist schon etwas pervers", erzählte die Unternehmerin. Während ihrer früheren Schwangerschaften habe ihr Körper dagegen vor allem nach Peperoni, Ayran sowie herzhaften und salzigen Lebensmitteln verlangt.

Doch nicht nur ihre Gelüste haben sich verändert. Vor allem in den ersten Wochen der Schwangerschaft hatte Sally mit extremer Müdigkeit zu kämpfen. "Ich wusste gar nicht mehr, dass man so müde sein kann. Ich hätte im Stehen, im Sitzen, überall zu jeder Tages- und Nachtzeit schlafen können", schilderte sie. Eine mögliche Erklärung für die Unterschiede hat die Unternehmerin auch schon: "Vielleicht hat es wirklich was damit zu tun, dass es davor zwei Mädchen waren und jetzt ein Junge ist." Eine klassische Babypause plant die Influencerin trotzdem nicht. Auf die Frage nach einer Auszeit nach der Geburt stellte sie klar: "Weg bin ich gar nicht." Ihren Arbeitsalltag habe sie inzwischen deutlich besser organisiert. Feste Termine möchte Sally künftig reduzieren und stärker auf ihren Körper hören. Drehs will sie spontan angehen, ohne sich dabei unter Druck zu setzen – gleichzeitig möchte sie die erste Zeit mit ihrem Baby bewusst genießen.

Dass sie diesmal einen Jungen erwartet, erfuhr Sally gemeinsam mit ihren beiden Töchtern während eines Familienurlaubs. Auf eine große Gender-Reveal-Party verzichtete die Familie und machte stattdessen einen privaten Moment daraus: Blaues Konfetti verriet das Geschlecht und sorgte bei der Unternehmerin sowie bei Samira und Ela für eine große Überraschung. Ihre Community hatte die Influencerin zuvor bereits auf die Enthüllung eingestimmt. Auf Instagram teilte sie ein Video aus ihrer Küche, in der sie eine Wäscheleine gespannt und daran einen kleinen Babystrampler befestigt hatte. Mit dem ersten Jungen in der Familie beginnt für Sally und ihre beiden Mädchen nun ein neuer Abschnitt.

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Imago Sally Özcan bei der TV-Spendengala Ein Herz für Kinder im Studio Adlershof in Berlin, 06.12.2025

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Instagram / sallyswelt Sallys Welt und ihr Partner

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Instagram / sallyswelt Sally Özcan, Netz-Star, mit Tochter Samira