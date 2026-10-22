XXL-Ring am Finger: Olivia Attwood heizt Gerüchte an

Olivia Attwood (35) hat bei den Pride of Britain Awards für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Die Reality-Bekanntheit erschien in einem roten Satinkleid mit schwarzem Neckholderdetail auf dem Red Carpet, doch die meisten Blicke zog ein anderes Detail auf sich. An ihrer linken Hand funkelte ein auffallend großer Ring, der sofort Spekulationen über eine mögliche Verlobung mit Pete Wicks (37) befeuerte. Dass die Gerüchteküche nun brodelt, kommt nicht von ungefähr: Olivia und Pete hatten ihre Beziehung monatelang weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten und ihre Liebe erst vor Kurzem offiziell gemacht. Entsprechend genau wird inzwischen jedes gemeinsame öffentliche Auftreten der beiden beobachtet, genauso wie jedes Schmuckstück an Olivias Fingern.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Olivias Handschmuck für Aufsehen sorgt. Schon im August war sie mit einem Klunker an ihrem Ringfinger gesichtet worden, was damals ebenfalls für allerlei Munkeleien gesorgt hatte. Und auch schon im Juni war eine mögliche Hochzeit ein Thema: Gemeinsam mit ihrer Mutter Jennifer war das Model in der Sendung "Celebrity Gogglebox" zu sehen und scherzte dort über das Thema Heiraten. "Ich habe jetzt beschlossen, dass ich ein paar Mal heiraten oder mich verloben werde, weil ich den Ring mag", sagte sie in dem Format. Eine Verlobung mit Pete ist bis heute allerdings nicht bestätigt – weder die TV-Bekanntheit noch ihr Freund haben sich bislang zu den Gerüchten geäußert.

Für Olivia ist Pete offenbar auch bereit, seinen Alltag ordentlich umzukrempeln. Vor wenigen Wochen hatte er verraten, dass das Paar einen gemeinsamen Gesundheits-Pakt geschlossen hatte. Zucker und Alkohol sollten bis zum nächsten Urlaub weitgehend tabu sein. "Wir haben einen Pakt. Und wir verzichten auf Zucker und eigentlich auch auf Alkohol, bis wir verreisen", sagte Pete im Podcast "Staying Relevant". Dabei fiel Pete der Verzicht nach eigener Aussage nicht immer leicht. Der Realitystar erklärte, dass er Süßes liebe. Mit Gewichten im Fitnessstudio wollte er trotzdem nicht loslegen: "Das werde ich nicht. Das mache ich zumindest bisher nicht."

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Getty Images Olivia Attwood bei den Pride Of Britain Awards 2026 in London

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Getty Images Pete Wicks und Olivia Attwood bei den Brit Awards 2025 im InterContinental London – The O2.

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Instagram / p_wicks01 Olivia Attwood und Pete Wicks kuscheln auf Ibiza, Juli 2026