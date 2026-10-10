Lottie Moss gab ihr Modelvermögen für Freunde aus

Lottie Moss (28) hat ihr gesamtes Vermögen aus ihrer Zeit als Model ausgegeben, und ein großer Teil davon floss offenbar in ihr Umfeld. Im Podcast "Olivia's House" von Olivia Attwood (35) berichtete die jüngere Halbschwester von Kate Moss (52), dass sie nicht nur für sich selbst tief in die Tasche gegriffen habe. Auch Freunde und Bekannte hätten von ihrer Großzügigkeit profitiert: "Ich habe die Mieten anderer Leute bezahlt. Ich habe die Urlaube anderer Leute bezahlt. Ich habe die Flüge von allen bezahlt", gestand Lottie in dem Podcast. Als Grund für den Umgang mit ihrem Vermögen nennt sie fehlende Unterstützung zu Beginn ihrer Laufbahn: "Ich habe mein ganzes Geld vom Modeln ausgegeben. Ich habe nichts mehr davon übrig. Wow."

Lottie war bereits als Teenagerin in der Modebranche unterwegs – und damit nach eigener Aussage viel zu jung, um finanzielle oder persönliche Risiken überhaupt einschätzen zu können. Ihre Eltern hätten darauf vertraut, dass die zuständige Agentur als erfahrenes Unternehmen gut auf sie achten würde. Den Namen ihrer früheren Vertretung nennt sie in dem Podcast nicht, erhebt aber deutliche Vorwürfe: Die Agentur habe sie und andere Models schlecht betreut und Warnsignale nicht rechtzeitig bemerkt. Zugleich räumt sie ein, auch selbst Verantwortung für ihre Entscheidungen zu tragen. Parallel kämpfte sie mit Alkohol und Drogen, fühlte sich einsam, orientierungslos und innerlich leer und trank immer mehr, um überhaupt etwas zu spüren. "Ich bekam so viele großartige Chancen, aber auf der anderen Seite gab es natürlich Probleme mit der Agentur, und ich glaube, wenn ich weiter gemodelt hätte, wäre ich tot", resümierte sie. 2022 begab sie sich wegen ihrer Kokainsucht sowie der Folgen ihres Alkohol- und Drogenkonsums in eine Entzugsklinik.

Finanziell lief es zuletzt auch nicht rund: Lotties frühere Firma wurde 2026 aufgelöst – laut damaligen Berichten, um hohe Steuerschulden zu begleichen. Für Gesprächsstoff sorgte Lotties beruflicher Kurs auch in der eigenen Familie: Nachdem sie 2021 nach Los Angeles gezogen war und bei OnlyFans durchstartete, soll ihre Mutter mehrere Wochen lang nicht mit ihr gesprochen haben. Für die Britin bedeutete die Plattform einen deutlichen Bruch mit ihrer klassischen Modelkarriere. Wie sie nun im Gespräch mit Olivia deutlich machte, ging dieser Neuanfang mit der Sorge einher, beruflich und persönlich alles aufs Spiel gesetzt zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lottie Moss, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Lottie und Kate Moss 2014 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Lottie Moss, Model