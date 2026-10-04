Wegen Olivia: Pete Wicks schwört Zucker und Alkohol ab

Pete Wicks (37) will derzeit einiges an seinem Lebensstil ändern und zieht dabei seine Freundin Olivia Attwood (35) mit. Der Realitystar verzichtet aktuell auf Alkohol und Zucker, um sich bewusster zu ernähren. Im Podcast "Staying Relevant" verriet Pete diese Woche, dass die beiden dafür einen Pakt geschlossen haben. "Wir haben einen Pakt. Und wir verzichten auf Zucker und eigentlich auch auf Alkohol, bis wir verreisen – es sei denn, es gibt einen Grund, den Pakt zu brechen", erklärte er. Statt Alkohol oder zuckerhaltiger Limonade greift der Brite inzwischen unter anderem zu zuckerfreier Capri-Sun. Wie genau das Paar es mit seinem Vorsatz nimmt, erzählte sein Podcastkollege Sam Thompson (34): Olivia habe ein Foto extra herangezoomt, um zu überprüfen, ob Pete tatsächlich zur zuckerfreien Variante gegriffen hatte.

Ganz leicht fällt Pete der Verzicht allerdings nicht. Der Realitystar räumte ein, dass er eine ausgeprägte Schwäche für Süßes hat und sich bislang gerne mit Zucker, Süßigkeiten und Schokolade versorgt hat. Gleichzeitig achtet der ehemalige The Only Way Is Essex-Star inzwischen darauf, ausreichend zu trinken. Rund drei Liter Wasser kommen bei ihm nach eigenen Angaben mittlerweile täglich zusammen, während er sich früher kaum um seinen Flüssigkeitshaushalt gekümmert habe. Auch in Sachen Fitness hat Pete erste Schritte gemacht und sich Widerstandsbänder angeschafft. Von einem harten Krafttraining will er allerdings nichts wissen. "Ich glaube, die Leute haben die Tatsache, dass ich einfach auf Zucker verzichte und nicht mehr viel trinke, damit verwechselt, dass ich jetzt anfangen werde, Gewichte zu stemmen. Das werde ich nicht. Das mache ich zumindest bisher nicht", stellte er im Podcast klar.

Pete und Olivia machten ihre Beziehung im Juli dieses Jahres öffentlich. Zuvor hatten monatelang hartnäckige Gerüchte über eine mögliche Romanze der beiden Realitystars die Runde gemacht. Öffentlich zu ihrer Beziehung bekannten sie sich schließlich mit gemeinsamen Urlaubsfotos aus Ibiza. Darauf schmiegten sich die beiden aneinander und posierten verliebt in der Sonne. Mit ihrem Gesundheitspakt und Olivias genauer Kontrolle von Petes Getränken geben Pete und Olivia nun erneut einen Einblick in ihren Beziehungsalltag.

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Getty Images Pete Wicks, Realitystar

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Instagram / olivia_attwood Olivia Attwood und Pete Wicks küssen sich auf Ibiza, Juli 2026

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Getty Images Pete Wicks, TV-Persönlichkeit