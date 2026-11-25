Wohnen Olivia Attwood (35) und Pete Wicks (38) etwa schon zusammen? Mit festlichen Instagram-Aufnahmen heizt das frisch verliebte Paar jetzt die Spekulationen über ein gemeinsames Zuhause an. In den Clips schmücken die beiden gemeinsam einen großen Weihnachtsbaum. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie inzwischen zusammenleben. Während Pete karierte Schleifen an den Zweigen befestigt, hält Olivia den gemeinsamen Dekonachmittag mit der Kamera fest. Neben dem Baum ist auf einem Schrank außerdem ein Foto des Paares zu sehen. Nach getaner Arbeit gehen die Realitystars in aufeinander abgestimmten schwarzen Pufferjacken nach draußen. Die vertrauten Szenen lassen vermuten, dass Olivia und Pete ihre erste Weihnachtszeit als Paar gemeinsam verbringen. Ob das Model tatsächlich bei Pete eingezogen ist oder die beiden eine gemeinsame Wohnung bezogen haben, ist bislang allerdings nicht bestätigt.

Beim Schmücken scheint Pete kurzerhand die Führung übernommen zu haben. "Das können wir. Weißt du, was ich meine?", sagt er in dem Video zu Olivia. Warum er selbst Hand anlegt, erklärt sie mit einem Augenzwinkern in der Bildunterschrift zu ihrem Instagram-Beitrag: "Leute, er hat mich aus dem Weg geschoben, weil ich es 'falsch gemacht' habe. WAS ist hier los?" Ihre Beziehung machten Olivia und Pete im Juli offiziell. Damals veröffentlichten sie auf Instagram Urlaubsbilder von Ibiza, auf denen sie gemeinsam zu sehen waren. Seitdem zeigten sich die beiden immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit und machten keinen Hehl aus ihren Gefühlen füreinander. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hatten sie schließlich bei den National Television Awards. Dabei kennen sich Olivia und Pete schon seit vielen Jahren. Bevor aus ihrer Freundschaft eine Beziehung wurde, verband die beiden eine enge Vertrautheit.

Wie aus der langjährigen Freundschaft schließlich Liebe wurde, erzählte Olivia im Podcast "Off The Vine with Kaitlyn Bristowe". Nach der Trennung von ihrem Ex-Partner Bradley Dack habe sich das Verhältnis zwischen ihr und Pete verändert: "Nachdem ich mich von meinem Ex getrennt hatte, verbrachten wir mehr Zeit miteinander. Inzwischen hat er mir gestanden, dass er irgendwann romantische Gefühle für mich entwickelt hatte. Das hat er mir schon relativ kurz nach der Trennung erzählt." Von kritischen Stimmen lässt sich die Britin jedoch nicht beirren: "Ich habe diese Verbindung zu einem Freund, wir verlieben uns ineinander, und ich werde das nicht auf Eis legen, nur weil es nicht dem Ablauf entspricht, den die Leute erwarten." Olivia und Bradley hatten sich im Januar getrennt. Berichten zufolge soll ein Vertrauensbruch seinerseits zum Liebesaus geführt haben. Zuletzt sorgten Olivia und Pete sogar für Hochzeitsgerüchte: In Las Vegas küssten sie sich an einem Traualtar und scherzten dabei: "Lass uns heiraten."

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Getty Images Olivia Attwood, 2022

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Instagram / olivia_attwood Olivia Attwood und Pete Wicks küssen sich auf Ibiza, Juli 2026

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